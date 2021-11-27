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Astrolojiye bakarak aldattığını söylemişti! Özer Hurmacı: Mal varlığım çocuklarıma feda olsun

27.11.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında evlendiği Mihriban Dinçer ile boşanma sürecinde olan Özer Hurmacı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eski futbolcu, çocukları için istenen aylık 75 bin TL nafaka ile ilgili, "Onlar benim her şeyim, bütün mal varlığım onlara feda olsun" dedi.

Astrolojiye bakarak aldattığını söylemişti! Özer Hurmacı: Mal varlığım çocuklarıma feda olsun

Futbolcu eşi Özer Hurmacı'ya astroloji haritasına bakarak boşanma davası açan Mihriban Hurmacı arasındaki nafaka davası hakkında konuşan Özer Hurmacı, "Onlar benim her şeyim, bütün mal varlığım onlara feda olsun" dedi.

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan eski futbolcu Özer Hurmacı, önceki gün İstinyePark’ta objektiflere takıldı. 6 yıllık evliliğini noktalama aşamasında olan Hurmacı, tek başına geldiği alışveriş merkezinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Hurmacı, "Artık çocuklarımı görebiliyorum, mahkeme hafta sonları görmeme izin verdi. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Çocuklarım için üzülüyorum ama hayat bu, ne getireceği belli olmuyor" dedi.

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"BU OLAYLARA ŞAHİT OLDUKLARI İÇİN ÜZÜLÜYORUM"

Eşi Mihriban Dinçer’in 30 milyon TL tazminat, üç çocuğu için de 75 bin TL nafaka istediği yönünde çıkan haberlerin doğruluğu sorulduğunda söze giren Hurmacı, "Onlar benim canım, onlara bütün malvarlığım feda olsun. Benim üzüldüğüm tek şey, onların bu durumlara şahit olmaları ve yaşamaları" diye konuştu.

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