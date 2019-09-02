Astronot kıyafeti giydi, 'ay yürüyüşü' yaptı! İlginç protesto

Hindistan’ın Bengalore şehrindeki sokak sanatçısı Baadal Nanjundaswamy, bozuk yollara dikkat çekmek için astronot kostümü giydi ve Bengalore sokaklarında yürüdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Nanjundaswamy’nin yürüdüğü yol, aydaki kraterlerle benzerlik gösterdi.
KISA SÜREDE YOĞUN İLGİ
Paylaşılan görüntülere kısa sürede yoğun ilgi gelirken; sanatçı görüntüyü, Bengalore şehrinin altyapı çalışmalarından sorumlu olan ve Hindistan'ın dördüncü büyük belediye şirketi BBMP’ye mesaj göndererek, “Merhaba BBMP” açıklamasıyla paylaştı.
'Ölüleri evlere gömmüşler!' Tüyleri diken diken eden detay
Her satırı korkunç! Anne kan donduran cinayeti itiraf etti
Skandal görüntünün ardından İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti
2004'te çekilen filmle ünlenmişti! 'Çok önemli izler bulduk'
Kanserden şüpheleniyorlardı, akciğerinden böcek çıktı!
Ameliyatı yapan doktor şaştı kaldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum