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  4. ASUS'dan 280 Hz'lik yeni oyuncu monitörleri!

ASUS'dan 280 Hz'lik yeni oyuncu monitörleri!

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

ASUS, 1080p çözünürlükte 280 Hz’e kadar yenileme hızına ulaşan TUF Gaming VG259QM ve VG279QM modellerini ve WQHD (2560x1440) çözünürlüğe ve 170 Hz yenileme hızına sahip 27 inç oyuncu monitörü ROG Strix XG279Q’yu duyurdu.

ASUS'dan 280 Hz'lik yeni oyuncu monitörleri!

Üç yeni oyuncu monitöründe de 1 ms GTG tepki süresi elde edilmesini sağlayan ASUS FastIPS teknolojisi, 1000:1 kontrast oranı ve NVIDIA G-SYNC ile eşleştirilebilen ASUS Çok Düşük Hareket Bulanıklığı (ELMB) Senkronizasyonu bulunuyor.

ASUS FASTIPS

Yeni ASUS FastIPS teknolojisi, geleneksel IPS panellere göre 4 kat daha çabuk açılıp kapanabilen yüksek hızlı likit kristal bileşenlerden yararlanıyor.

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%95 DCI-P3 RENK GAMI

TUF Gaming VG279QM ve VG259QM doğru renkler sunmak için sRGB renk alanının %99’unu kapsarken, ROG Strix XG279Q de %95 DCI-P3 renk gamı sunuyor. Üç model de 1000:1 kontrast oranına ve 178 derece izleme açılarına sahip.

ASUS ELMB SYNC VE G-SYNC UYUMU

Üç yeni oyuncu monitöründe de yer alan ASUS’a özgü yeni nesil ELMB Sync teknolojisi, adaptive-sync özelliğini hareket bulanıklığını azaltma ile birlikte kullanıyor.

DISPLAYHDR 400

TUF Gaming VG279QM ve TUF Gaming VG259QM, geniş bir renk aralığı ve yüksek kontrast sunuyor. 400 cd/m² parlaklık sunan ekranlar DisplayHDR 400 sertifikasına da sahip.

ASUS Dynamic Shadow Boost teknolojisi de diğer alanları optimize ederek oyunlardaki karanlık bölgelerin daha net görünmesini sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
asus asus rog strix XG279Q asus tuf gaming VG259QM

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