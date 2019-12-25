ASUS'dan 280 Hz'lik yeni oyuncu monitörleri!

Üç yeni oyuncu monitöründe de 1 ms GTG tepki süresi elde edilmesini sağlayan ASUS FastIPS teknolojisi, 1000:1 kontrast oranı ve NVIDIA G-SYNC ile eşleştirilebilen ASUS Çok Düşük Hareket Bulanıklığı (ELMB) Senkronizasyonu bulunuyor.

ASUS FASTIPS



Yeni ASUS FastIPS teknolojisi, geleneksel IPS panellere göre 4 kat daha çabuk açılıp kapanabilen yüksek hızlı likit kristal bileşenlerden yararlanıyor.

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%95 DCI-P3 RENK GAMI



TUF Gaming VG279QM ve VG259QM doğru renkler sunmak için sRGB renk alanının %99’unu kapsarken, ROG Strix XG279Q de %95 DCI-P3 renk gamı sunuyor. Üç model de 1000:1 kontrast oranına ve 178 derece izleme açılarına sahip.

ASUS ELMB SYNC VE G-SYNC UYUMU



Üç yeni oyuncu monitöründe de yer alan ASUS’a özgü yeni nesil ELMB Sync teknolojisi, adaptive-sync özelliğini hareket bulanıklığını azaltma ile birlikte kullanıyor.

DISPLAYHDR 400



TUF Gaming VG279QM ve TUF Gaming VG259QM, geniş bir renk aralığı ve yüksek kontrast sunuyor. 400 cd/m² parlaklık sunan ekranlar DisplayHDR 400 sertifikasına da sahip.

ASUS Dynamic Shadow Boost teknolojisi de diğer alanları optimize ederek oyunlardaki karanlık bölgelerin daha net görünmesini sağlıyor.

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