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Asus Game Deals neler sunacak?

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TEKNOLOJİ  | 25.10.2019 09:22 | Son Güncelleme

Asus, ROG ürünü sahiplerine birçok PC oyunlarında yüzde 50’ye varan indirimler sunan “Game Deals” programını duyurdu. Gamesplanet işbirliği ile oluşturulan Game Deals programı, 23 Ekim tarihinden itibaren Armoury Crate uygulaması aracılığıyla dünya çapında kullanıma sunuldu.

Asus Game Deals neler sunacak?

Gamesplanet oyun sektörünün önde gelen yayıncılarından birçoğunun resmi iş ortağı olduğu için Game Deals da Activision Blizzard, Ubisoft, Rockstar, 2K, Bethesda, Bandai Namco, Konami ve diğer birçok oyun yayıncısının çeşitli oyunlarını içerecek.
Call of Duty: Modern Warfare 23 Ekim haftasının özel fırsatları arasında yer alan ilk oyunlardan biri olacak. Kayıtlı VIP ROG üyeleri, yılın en merakla beklenen oyunlarını ROG‘a özel fiyatlarla ön sipariş verebilecek.

VIP UYGULAMASI

Bir ROG ürünü satın alan herkes, ROG VIP olmaya hak kazanacak. Kullanıcıların ROG ID oluşturarak cihazlarını kaydetmeleri yeterli olacak.

ROG dizüstü oyun bilgisayarı sahibi olan kullanıcılar, ROG ID’lerini resmi ASUS web sitesinde veya Windows Store’dan indirebilecekleri Armoury Crate uygulamasının Kullanıcı Merkezi’nde oluşturabiliyor.

Diğer ROG ürünlerine sahip olan kullanıcılar ise resmi web sitesinden Armoury Crate uygulamasını indirip yükledikten sonra ROG ID’lerini uygulamanın Kullanıcı Merkezi’nde oluşturabiliyorlar.

Kayıtlı ROG VIP’ler, her hafta özel olarak seçilmiş en az beş oyuna özel fiyatlarla erişecek. Ayrıca Gamesplanet’ın sunduğu günlük tekliflerden oluşan geniş bir koleksiyona da ulaşabilecekler.

Teklifler, çok satan AAA oyunlardan kült haline gelmiş bağımsız yapımlara, yeni çıkacak favorilerin ön siparişinden beğenilen klasiklere kadar her şeyi kapsayacak.

Lansmanı yapılan oyunlarda liste fiyatı üzerinden %50’ye varan büyük indirimler yapılacak ve oyun ön siparişleri liste fiyatından %30’a varan indirimlerle sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
asus game deals ROG

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