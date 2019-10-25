Asus Game Deals neler sunacak?

Gamesplanet oyun sektörünün önde gelen yayıncılarından birçoğunun resmi iş ortağı olduğu için Game Deals da Activision Blizzard, Ubisoft, Rockstar, 2K, Bethesda, Bandai Namco, Konami ve diğer birçok oyun yayıncısının çeşitli oyunlarını içerecek.

Call of Duty: Modern Warfare 23 Ekim haftasının özel fırsatları arasında yer alan ilk oyunlardan biri olacak. Kayıtlı VIP ROG üyeleri, yılın en merakla beklenen oyunlarını ROG‘a özel fiyatlarla ön sipariş verebilecek.

VIP UYGULAMASI



Bir ROG ürünü satın alan herkes, ROG VIP olmaya hak kazanacak. Kullanıcıların ROG ID oluşturarak cihazlarını kaydetmeleri yeterli olacak.

ROG dizüstü oyun bilgisayarı sahibi olan kullanıcılar, ROG ID’lerini resmi ASUS web sitesinde veya Windows Store’dan indirebilecekleri Armoury Crate uygulamasının Kullanıcı Merkezi’nde oluşturabiliyor.

Diğer ROG ürünlerine sahip olan kullanıcılar ise resmi web sitesinden Armoury Crate uygulamasını indirip yükledikten sonra ROG ID’lerini uygulamanın Kullanıcı Merkezi’nde oluşturabiliyorlar.