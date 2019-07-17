Asus ROG Phone 2, SD855 Plus kullanan ilk telefon olacak

Fakat bu ayın sonlarına doğru tanıtılacak olan Asus ROG Phone 2, teknik özellikleriyle de üst segment modellerden hayli farklı olacak. Sızdırılan son bilgilere göre Asus oyun odaklı yeni modelinde Qualcomm’un kısa süre önce tanıttığı revize edilmiş SD855 yongasını kullanacak.

Bilindiği üzere Qualcomm SD855’i revize ederek Snapdragon 855 Plus ismiyle teknoloji tutkunlarının beğenisine sunmuştu. Temel hatlar itibariyle orijinline yakın bir görünüm çizen Plus modeli GPU tarafında ise önemli artılara sahip.

Qualcomm yeni yonga setinin GPU tarafında SD855’e oranla yüzde 15 daha hızlı olduğunu aktarmıştı. Bu da oyun odaklı akıllı telefon modelleri için ayrı bir artı anlamına geliyor.

Eğer iddialar doğruysa ROG Phone 2, SD855 Plus ile gelen ilk model olacak. Ayrıca telefonun performans anlamında da AnTuTu’da zirve yapması bekleniyor.

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