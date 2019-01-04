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Asus Zenfone 5Z için Android Pie güncellemesi çıktı!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 04.01.2019 09:47 | Son Güncelleme

Asus Zenfone 5Z için Android Pie güncellemesi bazı ülkelerde kullanıma sunulmaya başladı. Peki, Asus Zenfone 5Z için Android Pie güncellemesi Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Asus Zenfone 5Z için Android Pie güncellemesi çıktı!

Asus, Android 9.0 Pie güncellemesi için düğmeye bastı. 2,8 GHz Quad Core + 1,8 GHz Quad Core 8 çekirdekli işlemci Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM‘den gücünü alan Zenfone 5Z için bugün müjdeli haber geldi.

6.2 inç büyüklüğünde 2246 x 1080 piksel çözünürlüklü ekrana, 12 Megapiksel + 8 Megapiksel çözünürlüklü arka kameraya sahip olan Zenfone 5Z bugün Android 9.0 Pie güncellemesi ile tanıştı. Diğer tüm Android güncellemelerinde olduğu gibi bu güncelleme de kademe kademe olarak sunuluyor.

Asus’un amiral gemisi konumundaki Zenfone 5Z, ilk olarak Tayvan’daki kullanıcılarına Android 9.0 Pie güncellemesini sunuyor. Firmadan gelen açıklamalara göre; Zenfone 5Z için Android 9.0 Pie güncellemesi dünya çapında 2019’un ilk çeyreği içerisinde yayınlanacak.

Bu güncellemenin Türkiye’de ise Ocak sonu veya Şubat başında yayınlanmasını bekliyoruz. Bir çok yenilik ile gelen Android Pie güncellemesi ile Zenfone 5Z’nin performansında da gözle görünür artış yaşanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Asus Zenfone 5Z Android Pie

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