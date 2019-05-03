Mynet Trend

Asus Zenfone 6 çentiksiz bir tasarıma sahip

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 03.05.2019 08:00 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarında bir dönem başarılı işlere imza atan Asus, uzun zamandır sessizliğini koruyordu. Üst segment hedefini geçtiğimiz yıllarda değiştiren firma, bu yıl tekrardan karşımıza amiral gemisi modeli Zenfone 6 ile çıkacak.

Asus Zenfone 6 çentiksiz bir tasarıma sahip

Qualcomm’un 1.78 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 855 yonga setinden güç alması beklenen Zenfone 6, RAM konusunda 6 GB RAM ile gelebilir.

Asus’un resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Zenfone 6 modelleri 16 Mayıs 2019 tarihinde canlı olarak düzenlenecek etkinlikte sergilenecek. Çentiksiz bir tasarım ile gelerek rakiplerine karşı bir adım önde olacak olan telefonun, uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.

Kamera konusunda ise Asus’un son yılların modası olan üçlü arka kamera kurulumuna yer vermesi bekleniyor. Ancak bu kameraların henüz kaç Megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Bakalım Asus, uzun süren sessizliğini bozarak akıllı telefon pazarında yine eskisi gibi söz sahibi olabilecek mi?

Oppo AX7 inceleme! Büyük ekran ve 3D kavisli arka tasarım!

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Netflix ses kalitesi sorunu düzeltiliyor!Netflix ses kalitesi sorunu düzeltiliyor!
Facebook ‘zararlı kullanıcıları’ yasaklıyorFacebook ‘zararlı kullanıcıları’ yasaklıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon asus asus zenfone

En Çok Okunan Trend Haberler

'Tapulu malım' dediği alt geçidi trafiğe kapattı

'Tapulu malım' dediği alt geçidi trafiğe kapattı

Acı olay! Kalp masajı yaptı ama kurtaramadı

Acı olay! Kalp masajı yaptı ama kurtaramadı

Ekrem İmamoğlu'nun makam odasında fotoğraf değişikliği

Ekrem İmamoğlu'nun makam odasında fotoğraf değişikliği

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MTCGAME’den nasıl oyun satın alınır?

MTCGAME’den nasıl oyun satın alınır?

30 milyar kez kimlik bilgisi doldurma girişiminde bulunuldu

30 milyar kez kimlik bilgisi doldurma girişiminde bulunuldu

Fortnite 8.51 ile neler değişti

Fortnite 8.51 ile neler değişti

Rage 2 sistem gereksinimleri!

Rage 2 sistem gereksinimleri!

Telefon alacaklara tavsiyeler

Telefon alacaklara tavsiyeler

Solitaire, Video Game Hall of Fame’e dahil edildi

Solitaire, Video Game Hall of Fame’e dahil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.