Asus Zenfone 6 çentiksiz bir tasarıma sahip

Qualcomm’un 1.78 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 855 yonga setinden güç alması beklenen Zenfone 6, RAM konusunda 6 GB RAM ile gelebilir.

Asus’un resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Zenfone 6 modelleri 16 Mayıs 2019 tarihinde canlı olarak düzenlenecek etkinlikte sergilenecek. Çentiksiz bir tasarım ile gelerek rakiplerine karşı bir adım önde olacak olan telefonun, uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.

Kamera konusunda ise Asus’un son yılların modası olan üçlü arka kamera kurulumuna yer vermesi bekleniyor. Ancak bu kameraların henüz kaç Megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Bakalım Asus, uzun süren sessizliğini bozarak akıllı telefon pazarında yine eskisi gibi söz sahibi olabilecek mi?

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