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Asya kıtası nasıl yazılır? Asya kıtası büyük mü küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
25.02.2024 09:49 | Son Güncelleme:
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Yeryüzündeki 6 büyük kara parçasının her birine kıta denildiği bilinir. Bu kara parçalarının tür adı kıta iken aynı zamanda özel adları da mevcuttur. Asya, Avrupa ve Afrika yeryüzündeki 6 büyük kara parçasına verilen özel adların bir kısmını temsil eder. Dolayısıyla Asya kıtasının TDK’ye göre büyük mü küçük mü yazıldığı açıklanırken bu ifadenin içerdiği 2 ayrı sözcük detaylı bir şekilde ele alınmalıdır. Böylelikle Türkçe yazım kurallarına uygun olan Asya kıtası yazılışı öğrenilecektir.

Kıta kelimesi TDK güncel sözlüğünde yeryüzündeki 6 büyük kara parçasından her biri olarak tanımlanır. Asya da bu 6 büyük kara parçasına verilen özel adlardan biridir. Dolayısıyla Asya kıtası ifadesinde bir özel ad bir de tür adı yer alır. Bu da Asya kıtası doğru yazılışının büyük harfle mi yoksa küçük harfle mi olduğunun merak edilmesinin temel nedeni olarak öne çıkar. Ancak büyük harflerin kullanımına yönelik olan kurallar açıklandığı zaman söz edilen ifadenin Türkçe yazım kurallarına uygun olan yazılışı kolaylıkla anlaşılacaktır.

Asya kıtası nasıl yazılır?

Özel isim olan Asya, Arapça kökenli kelimeler arasında yer alırken bir kıtayı temsil eder. Bununla birlikte kıta sözcüğünün de yeryüzündeki 6 büyük kara parçasından her birini temsil edecek şekilde kullanıldığı söylenebilir. Ana kara ile eş anlamlı olan kıta kelimesi özel isimler arasında yer almaz.

Türk Dil Kurumu güncel çevrim içi sözlüğüne göz atıldığı zaman 1 adet eskimiş ve 3 adet günümüzde kullanılmaya devam edilen tanımına rastlanan kıta sözcüğü, Asya kelimesi gibi Arapça kökenlidir. Bir isim sözcüğü olan kıta ilk anlamıyla coğrafya, ikinci anlamıyla askerlik, üçüncü tanımıyla ise edebiyat terimi olarak kullanılır. Bu da “Asya kıtası büyük mü yazılır?” diyen kişilere yanıt sunulması için belirtilmesi gereken önemli bilgiler arasında yer alır.

TDK Yazım Kuralları Kılavuzu’na başvurulduğu zaman yeryüzündeki 6 büyük kara parçasından her birini temsil eden kıta kelimesinin küçük harfle başlayacak şekilde yazılması gerektiği anlaşılır. Bu sözcük özel adlar arasında yer almaz. Ancak bir kıtayı temsil eden özel adların ilk harfi büyük olacak şekilde yazılması gerektiği unutulmamalıdır. Dolayısıyla “Asya kıtası küçük mü yazılır?” diyen kişiler bu sözcük öbeğinin içerdiği ilk kelimenin baş harfinin büyük olarak yazıldığını bilmelidir.

Asya özel adından sonra gelen kıta kelimesi ise TDK kapsamındaki güncel kurallara göre ilk sesi olan k küçük olacak şekilde yazılır. Bu sözcük öbeğini Türkçe yazım kurallarına uygun bir şekilde kullanmak isteyenler için Asya kıtası doğru yazılışı ve hatalı yazımları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Asya kıtası (doğru kullanım)
  • Asya Kıtası (yanlış kullanım)
  • asya kıtası (yanlış kullanım)

Asya kıtası yazımı TDK’ye göre nasıldır?

Dünya üzerindeki 6 büyük ana karadan biri olan Asya kıtası, yazılı dilde hatalı bir şekilde kullanıldığı görülen sözcük öbeklerindendir. Bunun temel nedeni ise normal şartlarda özel adlardan sonra gelip bu kelimeyle ilişkili olan tür adlarının genellikle büyük harfle başlayacak şekilde yazılmasıdır. Ancak Asya kıtası TDK güncel kurallarına göre kıta sözcüğünün ilk harfi küçük olacak şekilde yazılması gerektiği bilinen kelime öbeklerindendir. Buna ek olarak Asya sözcüğünün ilk sesi ise bu kelime özel adlar arasında olduğu için mutlaka büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Sunulan bu bilgilerin pekiştirilmesi için de Asya kıtası öbeğini içeren cümle örnekleri sıralanabilir. Bu bağlamda Türkçe yazım kurallarına uygun olan Asya kıtası yazımının incelenmesini mümkün hâle getiren cümle örnekleri aşağıdaki gibi belirtilebilir:

  • Dünya üzerindeki en büyük ana kara parçasının Asya kıtası olduğu bilinir.
  • Coğrafya dersinde Asya kıtasında yer alan ülkeler arasında Çin, Filistin ve Bangladeş’in de bulunduğunu öğrendik.
  • Asya kıtasında bulunan ünlü tatil duraklarından biri olarak nitelendirilen Maldivler’in başkenti Male olarak belirtilebilir.
  • Yeryüzündeki en büyük kara parçası olan Asya kıtası bu özelliğinin en önemli kısmını hiç şüphesiz devasa Himalaya Dağları’na borçludur.
  • Asya kıtasının güneyini Hint Okyanusu, kuzeyini ise Kuzey Buz Denizi çevreler.
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