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Asya Şampiyonlar Ligi'nde ortalık savaş alanına döndü, dakikalarca birbirlerini dövdüler!

29.11.2023 19:14 | Son Güncelleme:
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Asya Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Zhejiang ile Buriram karşı karşıya geldi. Huizhou Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Zhejiang'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından her iki takım oyuncuları ve antrenörleri birbirine girdi. Kavga, dakikalarca devam etti ve güvenlik güçleri ayırmakta güçlük çekti. İşte detaylar...

Zhejiang ile Buriram, Asya Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında kozlarını paylaştı. Huizhou Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve 5 golün atıldığı karşılaşmada kazanan taraf 3-2'lik skorla Zhejiang oldu. Bu sonucun ardından Zhejiang, ilk galibiyetini aldı. Buriram ise 3. kez yenildi.

Müsabakada son düdüğün gelmesiyle birlikte ise ortalık bir anda savaş alanına döndü.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

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Her iki takımın oyuncuları ve antrenörlerinin birbirine girdiği görülürken, çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Dakikalarca süren kavgayı en sonunda güvenlik görevlileri güçlükle ayırabildi. O anlar, sosyal medyadaki futbolseverlerin de gündemine oturdu.

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