Asya Şampiyonlar Ligi'nde ortalık savaş alanına döndü, dakikalarca birbirlerini dövdüler!

Zhejiang ile Buriram, Asya Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında kozlarını paylaştı. Huizhou Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve 5 golün atıldığı karşılaşmada kazanan taraf 3-2'lik skorla Zhejiang oldu. Bu sonucun ardından Zhejiang, ilk galibiyetini aldı. Buriram ise 3. kez yenildi.

Müsabakada son düdüğün gelmesiyle birlikte ise ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Zhejiang FC'nin Buriram United'ı 3-2 mağlup ettiği maçın son düdüğüyle birlikte her iki takımın oyuncuları ve antrenörleri birbirine girdi. pic.twitter.com/78HhMz0ja8 — Mynet Spor (@mynetspor) November 29, 2023

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Her iki takımın oyuncuları ve antrenörlerinin birbirine girdiği görülürken, çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Dakikalarca süren kavgayı en sonunda güvenlik görevlileri güçlükle ayırabildi. O anlar, sosyal medyadaki futbolseverlerin de gündemine oturdu.





