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Asyalıların sağlık ve güzellik iksiri! Pirinç suyu birçok derde deva

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.08.2019 14:01 | Son Güncelleme

Pirinci yıkadıktan sonra suyunu çöpe dökerek büyük hata yapıyorsunuz. Bu doğal kaynak saç ve cilt bakımından, ateş düşürmeye kadar etkili.

Asyalıların sağlık ve güzellik iksiri! Pirinç suyu birçok derde deva

Çaba göstermeden tek bir malzemenin suyuyla sağlığınıza sağlık katacaksınız. Üstelik çok para harcamanıza da gerek kalmayacak, böylelikle bütçenize de katkı sağlamış olacaksınız. Enerji vermesi ve kabızlığı gidermesiyle bilinen Asya tarifi asırlardır kullanılıyor.

PİRİNÇ SUYU NASIL YAPILIR?
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Öyle elzem bir tarifi yok sevgili okur. Aslında yapımı çok basit. Dilerseniz pirinci suda bekletin dilerseniz de haşlayarak suya nişastasını vermeyi sağlayın. Ancak şu detayı da unutmayın; pirinç suyunu hazırladığınız o an kullanmalısınız. Bekletip sonra kullanma gibi bir şansınız yok.

İki şekilde elde edebileceğiniz pirinç suyunu dilerseniz haşlayarak yapın. Kaynama sırasında pirincin suya bıraktığı nişastada yararlı aminoasitler ve mineraller bulanacaktır.

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GELELİM FAYDALARINA...
Cilt hücrelerinin sağlıklı olmasını sağlar çünkü pirinç suyu B vitamini açısından oldukça zengindir. B vitamini ise cilt hücrelerini yeniler.

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Daha önce adını duymamış olabilirsiniz ancak araştırdığınızda böyle bir şeyin var olduğunu göreceksiniz. Pirinç yufkasını kaynatarak konsantre bir B vitamini hazırlayabilirsiniz. Bu suyu içebilir ya da Çin'deki kadınların yaptığı gibi yüzünüze tonik olarak uygulayabilirsiniz. Cilt bakımının yanı sıra saç bakımı için de kullanabilirsiniz. Pirinçli su ile durulayacağınız saçlarınız olduğundan çok daha parlak görünecek. Üstelik şöyle bir bilgi paylaşmak istiyoruz sizlerle; Asyalı kadınların çoğunun saçı 90'lı yaşlara kadar beyazlamaz! Yani ne yapın ne edin şu pirinç suyu ile saçlarınızı durulayın :)

KABIZLIĞI ÖNLER
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İyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağıdır. Kabızlığı önleyen lifler açısından zengindir. Günde bir bardak tükettiğinizde sindirim sistemini de yoluna koyar. Antioksidan bakımından güçlü olan pirinç suyu kanseri önler.

Sodyum içeriği düşük olduğu iin kilo kontrolüne hiçbir olumsuz etkisi olmayacaktır. Sıfır yağ içerir. Yüksek kan basıncını düşürür ve hipertansiyon problemi olanlar için uygun bir içecektir. Pirinç suyu bebeklerdeki yüksek ateşi düşürmek için faydalıdır.

Aynı zamanda bebeklerin banyo suyuna bir miktar pirinç suyu ilave edebilirsiniz. Bebişlerin ciltlerinde oluşan döküntülere iyi gelebilir.

AYRINTIYA DİKKAT!

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Pirinç suyundan faydalanmak istiyorsanız esmer pirinci kullanmaya özen gösterin. Çünkü maksimum faydayı esmer pirinçten alabilirsiniz çünkü esmer pirinç beyaz pirince dönüştürülürken, içerdiği B vitamininin % 90 kadarını bu işlem sırasında kaybeder. Magnezyum, fosfor ve lif gibi diğer besin öğeleri de bu işlem sırasında önemli ölçüde azalır.

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