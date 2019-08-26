Asyalıların sağlık ve güzellik iksiri! Pirinç suyu birçok derde deva

Çaba göstermeden tek bir malzemenin suyuyla sağlığınıza sağlık katacaksınız. Üstelik çok para harcamanıza da gerek kalmayacak, böylelikle bütçenize de katkı sağlamış olacaksınız. Enerji vermesi ve kabızlığı gidermesiyle bilinen Asya tarifi asırlardır kullanılıyor.

PİRİNÇ SUYU NASIL YAPILIR?



Öyle elzem bir tarifi yok sevgili okur. Aslında yapımı çok basit. Dilerseniz pirinci suda bekletin dilerseniz de haşlayarak suya nişastasını vermeyi sağlayın. Ancak şu detayı da unutmayın; pirinç suyunu hazırladığınız o an kullanmalısınız. Bekletip sonra kullanma gibi bir şansınız yok.

İki şekilde elde edebileceğiniz pirinç suyunu dilerseniz haşlayarak yapın. Kaynama sırasında pirincin suya bıraktığı nişastada yararlı aminoasitler ve mineraller bulanacaktır.

GELELİM FAYDALARINA...

Cilt hücrelerinin sağlıklı olmasını sağlar çünkü pirinç suyu B vitamini açısından oldukça zengindir. B vitamini ise cilt hücrelerini yeniler.

Daha önce adını duymamış olabilirsiniz ancak araştırdığınızda böyle bir şeyin var olduğunu göreceksiniz. Pirinç yufkasını kaynatarak konsantre bir B vitamini hazırlayabilirsiniz. Bu suyu içebilir ya da Çin'deki kadınların yaptığı gibi yüzünüze tonik olarak uygulayabilirsiniz. Cilt bakımının yanı sıra saç bakımı için de kullanabilirsiniz. Pirinçli su ile durulayacağınız saçlarınız olduğundan çok daha parlak görünecek. Üstelik şöyle bir bilgi paylaşmak istiyoruz sizlerle; Asyalı kadınların çoğunun saçı 90'lı yaşlara kadar beyazlamaz! Yani ne yapın ne edin şu pirinç suyu ile saçlarınızı durulayın :)