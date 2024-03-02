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Ata Demirer belediye seçimlerine değindi! 'Bozcaada'dan aday olacak mı?'

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.03.2024 15:54
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Ata Demirer, 3 yıl aradan sonra Ata Demirer Gazinosu'nun yeniden gösterime gireceği duyurmuştu. Demirer, kapalı gişe oynadığı 'Ata Demirer Gazinosu'nda belediye seçimlerine de değindi.

Ata Demirer belediye seçimlerine değindi! 'Bozcaada'dan aday olacak mı?'

Son dönemde verdiği kilolar ile adından sıkça söz ettiren ünlü komedyen Ata Demirer 5 ayda 30 kilo verdiğini açıklamış ve hakkında çıkan mide ameliyatı haberleri yalanlamıştı.

atademirer

Ata Demirer, 3 yıl aradan sonra Ata Demirer Gazinosu'nun yeniden gösterime gireceği duyurmuştu.

Gazino konsepti ile komedinin birleştiği ve şarkıların, şakaların havada uçuştuğu Ata Demirer Gazinosu'nun bilet fiyatları da gündem olmuştu.

ata demirerrrrr

"BENDEN BELEDİYE BAŞKANI OLUR MU?"

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Ata Demirer kapalı gişe oynadığı 'Ata Demirer Gazinosu'nda belediye seçimlerine de değindi.

Ünlü komedyen belediye seçimleriyle ilgili şunları söyledi:

"Benden belediye başkanı olur mu Allah aşkına? Düşünsenize makama gelmişler, soruyorlar ' Başkan nerede?' diye yanıt 2 çeşit: Ya balıkta ya rakıda"

Chef GPT


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