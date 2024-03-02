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  4. Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan dizinin son sahnesinde göründü... Sosyal medya yıkıldı! Yapımcıdan açıklama gecikmedi

Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan dizinin son sahnesinde göründü... Sosyal medya yıkıldı! Yapımcıdan açıklama gecikmedi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.03.2024 09:18
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Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrılmış, yerine Ahmet Mümtaz Taylan gelmişti. Cuma akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde Taylan, dizinin son sahnesinde ortaya çıktı. Dizideki oyuncu değişikliğiyle ilgili dizinin yapımcısı Faruk Turgut açıklama yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan dizinin son sahnesinde göründü... Sosyal medya yıkıldı! Yapımcıdan açıklama gecikmedi

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin oyuncularından Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti.

İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi hastanede devam ediyordu. Settar Tanrıöğen'in hayat verdiği 'Abdullah Ünal' karakterini canlandıracak ismin bundan sonra Ahmet Mümtaz Taylan olduğu duyurulmuştu.

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Hafızasındaki sıkıntıyı atlatan usta oyuncu Settar Tanrıöğen haftaya taburcu olacağı ama diziye geri dönmeyeceği iddia edilmişti.

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'Kızılcık Şerbeti' dizisine dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan dizide Abdullah karakterine hayat verecek. Taylan, dizinin son sahnesinde ortaya çıktı.

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"ZORUNLU DEĞİŞİKLİĞE GİTMEK ZORUNDA KALDIK"

Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'tan da açıklama geldi. Turgut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

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"Son 5.bölüm Aposuz senaryo yazmak çok zordu. Zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Yeni Apomuzla senaryo eski ritmine dönecek. Hoş geldin Ahmet Mümtaz Taylan."

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