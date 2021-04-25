Ata Demirer'den Tuvana Türkay itirafı

Yalnız bir çocukluk geçirdiğini ifade eden 48 yaşındaki oyuncu, "Biraz yalnızlığı tercih eden bir çocukmuşum, annem öyle söylüyor. Çünkü hem çocuk olup hem şişko olmak çok zor bir şeydi. Hacivat ile Karagöz’ün dünyası, dadı, falcı, külhanbeyi, mahallenin delisi bunların hepsini yaşadım, içinde büyüdüm. Çocukluğum kendi kendimi eğlendirmekle başladı. Bursa’ya borçluyum, çocukluğumun Bursa’sı çok renkli, çok katmanlıydı. Osmanlı da var içinde, Zeki Müren de var, Müzeyyen Senar da var, Güvercinler var, klavyeler var, Roman mahallesi var. O katmanların içinde büyüdüm. Şimdiki çocuklarımızın biraz şanssızlığı bu tip alaturka, insani ve geleneksel renklerden uzak büyümek zorunda kalıyorlar çoğunlukla şehirlerde. Sıkışıyorlar biraz. Ama onlarda da başka yetenekler çıkacak ortaya. 20-30 yıl sonra onlara teşekkür edeceğiz. Belki insan ömrünü 100 yılın üstüne çıkaracaklar buldukları şeylerle" açıklamasını yaptı.

Ünlü komedyen, yeni filmin müjdesini de şu sözlerle verdi: Pandemi başladığında yazmaya başladım. Herhalde yaz başında bitirmiş olacağım, bir Bursa filmi. 1980’li yıllarda geçiyor. Yeni bir senaryom bitmek üzere. Yeni bir film yolda. İsmi de 'Bursa Bülbülü'. 80'lerde geçen bir müzik hikâyesi.

"ANNEM MESAJ ATTI"

'Olanlar Oldu' filminde cast sürecinde yaşadığı anıyı da paylaşan Ata Demirer, "Bir laf vardır; senaryoyu senarist yazar, castı Allah yapar. Bazı şeyler biraz şans oluyor. 'Olanlar Oldu'daki Tuvana Türkay annemin castı. Olacak şey değil, bizim cast sorumlusu arkadaşımız var, kimisiyle görüştük, kiminin takvimi tutmuyor. 'Biz bunu çekemiyoruz' dedik. Annem bana bir mesaj atmış, biliyor aradığımızı. ‘Şu şu dizide bir kız var, izlediniz mi?’ diye, hemen baktım. Geldi Tuvana, zaten müzikal yeteneği de var. Karakterin şarkı da söylemesi gerekiyordu. Beş dakika sonra Tuvana kabul etti" şeklinde konuştu.

'EYVAH EYVAH 4' CEVABI

'Eyvah Eyvah' serisinin çok sevildiğini ve seyircilerin devamını çekmesini istediğini belirten Ata Demirer, "Seyirci, ‘Tamam abi güzel de niye 'Eyvah Eyvah 4' yapmıyorsun da bize zaman kaybettiriyorsun?’ diyor. Benim bir tane hayatım var ve çeşitlilik katmaya, kendimden başka şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Yoksa 'Eyvah Eyvah 4' tabi ki yapılır" dedi.