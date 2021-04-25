Ata Demirer'den Tuvana Türkay itirafı

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT 2'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu.
Yalnız bir çocukluk geçirdiğini ifade eden 48 yaşındaki oyuncu, "Biraz yalnızlığı tercih eden bir çocukmuşum, annem öyle söylüyor. Çünkü hem çocuk olup hem şişko olmak çok zor bir şeydi. Hacivat ile Karagöz’ün dünyası, dadı, falcı, külhanbeyi, mahallenin delisi bunların hepsini yaşadım, içinde büyüdüm. Çocukluğum kendi kendimi eğlendirmekle başladı. Bursa’ya borçluyum, çocukluğumun Bursa’sı çok renkli, çok katmanlıydı. Osmanlı da var içinde, Zeki Müren de var, Müzeyyen Senar da var, Güvercinler var, klavyeler var, Roman mahallesi var. O katmanların içinde büyüdüm. Şimdiki çocuklarımızın biraz şanssızlığı bu tip alaturka, insani ve geleneksel renklerden uzak büyümek zorunda kalıyorlar çoğunlukla şehirlerde. Sıkışıyorlar biraz. Ama onlarda da başka yetenekler çıkacak ortaya. 20-30 yıl sonra onlara teşekkür edeceğiz. Belki insan ömrünü 100 yılın üstüne çıkaracaklar buldukları şeylerle" açıklamasını yaptı.
Ünlü komedyen, yeni filmin müjdesini de şu sözlerle verdi: Pandemi başladığında yazmaya başladım. Herhalde yaz başında bitirmiş olacağım, bir Bursa filmi. 1980’li yıllarda geçiyor. Yeni bir senaryom bitmek üzere. Yeni bir film yolda. İsmi de 'Bursa Bülbülü'. 80'lerde geçen bir müzik hikâyesi.
'Olanlar Oldu' filminde cast sürecinde yaşadığı anıyı da paylaşan Ata Demirer, "Bir laf vardır; senaryoyu senarist yazar, castı Allah yapar. Bazı şeyler biraz şans oluyor. 'Olanlar Oldu'daki Tuvana Türkay annemin castı. Olacak şey değil, bizim cast sorumlusu arkadaşımız var, kimisiyle görüştük, kiminin takvimi tutmuyor. 'Biz bunu çekemiyoruz' dedik. Annem bana bir mesaj atmış, biliyor aradığımızı. ‘Şu şu dizide bir kız var, izlediniz mi?’ diye, hemen baktım. Geldi Tuvana, zaten müzikal yeteneği de var. Karakterin şarkı da söylemesi gerekiyordu. Beş dakika sonra Tuvana kabul etti" şeklinde konuştu.
'Eyvah Eyvah' serisinin çok sevildiğini ve seyircilerin devamını çekmesini istediğini belirten Ata Demirer, "Seyirci, ‘Tamam abi güzel de niye 'Eyvah Eyvah 4' yapmıyorsun da bize zaman kaybettiriyorsun?’ diyor. Benim bir tane hayatım var ve çeşitlilik katmaya, kendimden başka şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Yoksa 'Eyvah Eyvah 4' tabi ki yapılır" dedi.
'Avrupa Yakası'nın hayatındaki dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Demirer, "Önce 'hayır' demek zorunda kalmıştım. 'Turnelerde ben çok yoruluyorum, mutluyum da. Şimdi sırası değil, beni affedin' gibi bir şey söyledim. Yarım ağızla. Bir tarafım da 'oynasana' diyor. 'Avrupa Yakası’nın ilk yönetmeni Hakan Algün aradı, 'Bak hata yapıyorsun, bir gel' dedi. Gittim platoya Sinan Çetin’in yanına. Bir demo çekmişler, seyrettirdiler. İçeri girerken Gazanfer abiyi gördüm. Ben tabi öyle düşünemedim. Kadroyu saydılar ama canlı görmek başka bir şey kayıtta. 'Tamam oynuyorum. Elimde ne varsa koyacağım, hata yapmışım. Ben bunda oynarım' dedim. Çok da iyi oldu, iyi ki de oynadım, benim hayatıma yeni bir dönüm noktası kattı" açıklamasını yaptı.
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