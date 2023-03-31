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Ata Demirer günden güne eriyor! Şener Şen ile poza beğeni yağdı

31.03.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Ata Demirer günden güne eriyor. Yemeği keserek 18 kilo veren Ata Demirer son haliyle beğeni topladı. Demirer ve Şener Şen'in pozuna beğeni yağdı.

Ata Demirer günden güne eriyor! Şener Şen ile poza beğeni yağdı

Bursa Bülbülü filmi ile izleyiciyle buluşan ünlü komedyen Ata Demirer verdiği kilolarla gündeme geliyor. Her fırsatta mide ameliyatına karşı olduğunu söyleyen komedyen son olarak Şener Şen ile fotoğrafını paylaştı.

Daha önce "Mide ameliyatına gerek yok, biraz çenemi tutunca veriyorum ben" diyen Ata Demirer resmen günden güne eriyor.

Son haliyle beğeni toplayan Ata Demirer'e "Kilo alma artık şahane görünüyorsun" yorumları yağdı.

Ekran Alıntısı

ATA DEMİRER NASIL ZAYIFLADI?

22 kilo veren Ata Demirer nasıl zayıfladığını da açıklamıştı.

Demirer, “Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim. Direkt et, balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğer glutenle ilgili sorunum varmış demek ki…” demişti.


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