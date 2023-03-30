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Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

29.03.2023 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon'da başlayan Bahar Fırsatları kampanyası, yüzlerce kategoride binlerce üründe büyük indirimler sunuyor. Modadan elektroniğe, kişisel bakımdan ev yaşamına kadar her türlü ihtiyacınızı karşılayacak ürünler, %60'a varan indirimlerle sizleri bekliyor. İster kendinize, ister sevdiklerinize alışveriş yapın, bu fırsatları kaçırmayın.

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Modadan teknolojiye, ev yaşamdan kişisel bakıma birçok kategoride büyük indirimler sunan Bahar Fırsatları dördüncü gününde son hız devam ediyor. Dev alışveriş etkinliğinin ilk haftasında binlerce ürün çok cazip fiyatlarla satışa sunulurken alışveriş tutkunlarının yüzünü güldürüyor. 27 Mart'ta başlayıp 3 Nisan'a kadar devam edecek indirimler yalnızca Amazon Prime üyelerine özel iken 4 Nisan ile 10 Nisan arasındaki indirimlerden herkes faydalanabiliyor. Siz de binlerce üründeki %60'a varan indirimlerden yararlanmak için acele edin. Sizin için yüksek indirime sahip ürün gruplarını derledik. Bizden söylemesi, şimdi almanın tam zamanı!

1. Camper ayakkabılarda 1500 TL'nin üzerinde indirim

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2. Tommy Hilfiger ve Calvin Klein giyim ürünlerinde 1000 TL'ye varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-29T170837.038

Ürünü İncele

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3. Levi's ve Dockers giyim ürünlerinde 750 TL'ye varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-29T171719.029

Ürünü İncele

4. Stanley termoslarda 1500 TL altı fiyatlar

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Ürünü İncele

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5. Sennheiser, Bang & Olufsen, KEF, Klipsch, Focal ürünlerinde %50'ye varan indirim

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Ürünü İncele

6. Skechers'in en trend ayakkabılarında %30'a varan indirim

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Ürünü İncele

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7. Zojirushi termoslarda %30'a varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-29T172540.098

Ürünü İncele

8. Braun kadın ve erkek kişisel bakım ürünlerinde %30'a varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-29T164554.074

Ürünü İncele

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9. Karaca ev aletlerinde %30'a varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-29T172110.073

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10. Huawei akıllı cihazlarda kaçırılmayacak fırsat

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11. Dagi ev giyim ve iç giyim ürünlerinde fırsat

Adsız tasarım - 2023-03-29T171343.038

Ürünü İncele

12. Philips kişisel bakım ürünlerinde %15'e varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-29T173118.104

Ürünü İncele

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13. Sony ürünlerinde %15'e varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-29T162444.113

Ürünü İncele

14. Crocs terliklerde 1000 TL altı fiyatlar

Adsız tasarım - 2023-03-29T171120.153

Ürünü İncele

15. Finish, Vanish, AirWick ve ev temizlik ürünlerinde kaçırılmayacak indirim

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İndirimler bu kadarla da sınırlı değil!

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