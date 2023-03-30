Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Modadan teknolojiye, ev yaşamdan kişisel bakıma birçok kategoride büyük indirimler sunan Bahar Fırsatları dördüncü gününde son hız devam ediyor. Dev alışveriş etkinliğinin ilk haftasında binlerce ürün çok cazip fiyatlarla satışa sunulurken alışveriş tutkunlarının yüzünü güldürüyor. 27 Mart'ta başlayıp 3 Nisan'a kadar devam edecek indirimler yalnızca Amazon Prime üyelerine özel iken 4 Nisan ile 10 Nisan arasındaki indirimlerden herkes faydalanabiliyor. Siz de binlerce üründeki %60'a varan indirimlerden yararlanmak için acele edin. Sizin için yüksek indirime sahip ürün gruplarını derledik. Bizden söylemesi, şimdi almanın tam zamanı!

1. Camper ayakkabılarda 1500 TL'nin üzerinde indirim

2. Tommy Hilfiger ve Calvin Klein giyim ürünlerinde 1000 TL'ye varan indirim

3. Levi's ve Dockers giyim ürünlerinde 750 TL'ye varan indirim

4. Stanley termoslarda 1500 TL altı fiyatlar

5. Sennheiser, Bang & Olufsen, KEF, Klipsch, Focal ürünlerinde %50'ye varan indirim

6. Skechers'in en trend ayakkabılarında %30'a varan indirim

7. Zojirushi termoslarda %30'a varan indirim

8. Braun kadın ve erkek kişisel bakım ürünlerinde %30'a varan indirim

9. Karaca ev aletlerinde %30'a varan indirim

10. Huawei akıllı cihazlarda kaçırılmayacak fırsat

11. Dagi ev giyim ve iç giyim ürünlerinde fırsat

12. Philips kişisel bakım ürünlerinde %15'e varan indirim

13. Sony ürünlerinde %15'e varan indirim

14. Crocs terliklerde 1000 TL altı fiyatlar

15. Finish, Vanish, AirWick ve ev temizlik ürünlerinde kaçırılmayacak indirim

İndirimler bu kadarla da sınırlı değil!

Bahar Fırsatları'nın tamamını keşfetmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.