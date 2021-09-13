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  4. Ata Demirer ve Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou yemek yedi! Aşk iddiaları gündeme geldi

Ata Demirer ve Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou yemek yedi! Aşk iddiaları gündeme geldi

13.09.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ata Demirer ve Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou buluşup fotoğraf paylaşınca aşk iddiaları gündeme geldi.

Ata Demirer ve Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou yemek yedi! Aşk iddiaları gündeme geldi

Komedyen Ata Demirer'in iki sene önce yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Komedyenin; model, aktris, 100 metre koşu şampiyonu ve Hios adasında turizmcilik yapan Yunan Kitrinou ile evinde buluşması aşk iddialarının gündeme gelmesine sebep oldu.

Kitrinou'nun merdivenden düştüğü için ayağı alçıya anılan Demirer'i görmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Adı son olarak Aslı Turanlı'yla anılan Demirer'in, modelle evindeki fotoğrafı da ortaya çıktı.

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Kitrinou, komedyenin evinden çektirdiği manzaralı karesini de sosyal medya hesaplarından yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Ata Demirer
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