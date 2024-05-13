MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Atakan, Aleyna, Sercan ve Yunus Emre... Survivor'da iddialı isim elendi! "Rekabeti sağlayabilmek için belki de bağırdım"

Atakan, Aleyna, Sercan ve Yunus Emre... Survivor'da iddialı isim elendi! "Rekabeti sağlayabilmek için belki de bağırdım"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.05.2024 07:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da son hafta Atakan, Aleyna, Sercan ve Yunus Emre potaya girdi. Kıran kırana geçen mücadelede son ikiye kalan Sercan ve Aleyna oldu. Yarışmayı kaybedip elenen isim ise Sercan Yıldırım oldu. Yıldırım veda sözleriyle dikkat çekti.

Atakan, Aleyna, Sercan ve Yunus Emre... Survivor'da iddialı isim elendi! "Rekabeti sağlayabilmek için belki de bağırdım"

Survivor All Star'da heyecanlı dakikalar yaşandı. Survivor All Star'da eleme potasına bu hafta Atakan, Aleyna, Sercan ve Yunus Emre girmişti. Performans eşleşmesine göre ilk önce Yunus Emre ve Sercan mücadele verdi. Bu etabın sonunda 5-4'lük skorla Yunus Emre kazanarak eleme potasından çıkmayı garantiledi.

ALEYNA RAKİPLERİNİ YENDİ

İkinci karşılaşmada ise bu kez Atakan ve Aleyna parkura çıktı. 5 olanın kazandığı turda Atakan 5-0'lık skorla Aleyna'yı yendi. Böylece eleme potasından çıkan ikinci isim Atakan oldu. Bu sonuçla eleme düellosunun finaline Sercan ve Aleyna kaldı.

Ekran Alıntısı

Üçüncü etapta bu kez Aleyna ve Sercan karşı karşıya geldi. Bu sezon ilk defa bir erkek ve kadın yarışmacının mücadele ettiği düelloda nefesler tutuldu. Atışlarda Aleyna aldığı son sayı ile Sercan'ı 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla Survivor'dan elenen yarışmacı Sercan oldu.

11

"KİMİ KIRDIYSAM KİMİ ÜZDÜYSEM..."

Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım, "Bu sene Survivor benden ne istediyse vermeye çalıştım açıkçası. Üzgün müyüm üzgünüm ama bir o kadar da haklı bir gururum da var. O yüzden başım eğik değil de dik bir şekilde gitmeyi tercih edeceğim. Kimi kırdıysam kimi üzdüysem kusura bakmasın. Gerçekten de rekabeti sağlayabilmek için belki de bağırdım. Belki de itirazlarım o yüzdendi. O rekabet olmazsa buranın anlamı da olmazdı. O yüzden herkese kusura bakma diyorum. Söyleyecek pek bir şey yok. Beni bekleyen bir ailem var, dostlarım var, arkadaşlarım var, sporcularım var. Aklım biraz da orada, kulübümde öğrencilerimde. Onları da çok özledim. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Hakkınızı helal edin. " dedi.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı! Yarışmacıya sarılarak ağladı Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı! Yarışmacıya sarılarak ağladı
Soruşturmada yeni gelişme! O isim itirafçı oldu: 'Bahar ve Nihal Candan...'Soruşturmada yeni gelişme! O isim itirafçı oldu: 'Bahar ve Nihal Candan...'
Küfürlü video Galatasaray taraftarını çıldırttı! Ünlü oyuncu hemen açıkladıKüfürlü video Galatasaray taraftarını çıldırttı! Ünlü oyuncu hemen açıkladı
Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım ele
En Çok Okunan Haberler
Rıdvan Dilmen Galatasaray kazanınca canlı yayında izleyenlere seslendi!

Rıdvan Dilmen Galatasaray kazanınca canlı yayında izleyenlere seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti! Türkiye'nin konuştuğu ifadeyle ilgili Özgür Özel'den açıklama: 'Erdoğan değil, ben çıkardım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti! Türkiye'nin konuştuğu ifadeyle ilgili Özgür Özel'den açıklama: 'Erdoğan değil, ben çıkardım'

İsmail Kartal'dan maç sonu tepki çeken açıklama!

İsmail Kartal'dan maç sonu tepki çeken açıklama!

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı! Yarışmacıya sarılarak ağladı

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı! Yarışmacıya sarılarak ağladı

Muslera maç sonunda Türkçe konuştu, söylediklerine kimse anlam veremedi!

Muslera maç sonunda Türkçe konuştu, söylediklerine kimse anlam veremedi!

Valilik düğmeye bastı, genelge gönderildi! O ilde 'tiny house' yasaklandı!

Valilik düğmeye bastı, genelge gönderildi! O ilde 'tiny house' yasaklandı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.