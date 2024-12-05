Atakan Özkaya ve Asena Girişken ayrıldı mı? Takipten çıkınca gündem oldu

Aldatmak adlı dizide Yeşim karakterini canlandıran genç oyuncu Asena Girişken, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündem oluyor. Asena Girişken'in özel hayatı da merak ediliyor.

Kardeşlerim dizisinin Sarp'ı Atakan Özkaya ile Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken bir süredir beraberdi.



Aşk hayatlarıyla da gündeme gelen iki oyuncu son hamleleriyle kafa karıştırdı. Atakan Özkaya ve Asena Girişken instagram'da takipleşmeyi bıraktı.

ASENA GİRİŞKEN KİMDİR?

"Çember’’, "Aşk Yeniden’’ , "İstanbullu Gelin’’ gibi dizilerde rol alan Asena Girişken'in yıldızı, Aldatmak dizisinde hayat verdiği Yeşim rolüyle geniş bir kitleye ulaştı.

Asena Girişken 12 Ocak 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Asena Girişken'in doğum yeri Hatay'dır. Craft Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk eğitimleri almıştır. Üç Kuruş dizisinde Perihan karakterini oynamıştır. Aldatmak dizisinde Yeşim Denizeren karakterini oynamaktadır. Asena Girişken'in boyu 1.70'tir, 53 kilodur.