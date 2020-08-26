Atakaş Hatayspor, Isaac Sackey'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Sackey ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Hatayspor'umuza ve Isaac Sackey'e hayırlı olsun." denildi.
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