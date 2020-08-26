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Atakaş Hatayspor, Isaac Sackey'i transfer etti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.08.2020 16:51 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ganalı futbolcu Isaac Sackey'i kadrosuna kattı.

Atakaş Hatayspor, Isaac Sackey'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Sackey ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Hatayspor'umuza ve Isaac Sackey'e hayırlı olsun." denildi.

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