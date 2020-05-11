SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Atalanta'da forma giyen 19 yaşındaki Rinaldi hayatını kaybetti

Atalanta'da forma giyen 19 yaşındaki Rinaldi hayatını kaybetti

İTALYA HABERLERİ  | 11.05.2020 21:27 | Son Güncelleme

Koronavirüs sebebiyle kötü günler geçiren futbola bir acı haber de İtalya'dan geldi. Atalanta'nın 19 yaşındaki futbolcusu Andrea Rinaldi, beyin anevrizması nedeniyle hayatını kaybetti.

Atalanta'da forma giyen 19 yaşındaki Rinaldi hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle zor durumda olan futbolda bir kötü haber daha geldi. İtalya'da Atalanta forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrea Rinaldi, hayatını kaybetti.

5eb9430055427f1ca484adfe

3 gün önce beyin anevrizması yani beyindeki kan damarlarının zayıflamasıyla bir balon gibi genişlemesi ve yırtılması nedeniyle hemen yoğun bakıma alınan Rinaldi, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Andrea Rinaldi'nin vefat haberi ailesi tarafından duyuruldu. Atalanta'nın genç oyuncusu bu sezon Serie D takımlarından Legnano AC'de kiralık oynuyordu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek?
Kulüpten flaş açıklama! 3 futbolcu korona...Kulüpten flaş açıklama! 3 futbolcu korona...
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı

Kadıköy'de lüks rezidansta iş adamı intihar etti

Kadıköy'de lüks rezidansta iş adamı intihar etti

Galatasaray'da şoke eden istifa kararı!

Galatasaray'da şoke eden istifa kararı!

Galatasaray'dan tescil kararına şok tepki!

Galatasaray'dan tescil kararına şok tepki!

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

Türkiye basketbol ligleri sonlandırıldı

Türkiye basketbol ligleri sonlandırıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Cristiano Ronaldo karantinaya alınıyor!

Cristiano Ronaldo karantinaya alınıyor!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Yıldız isimden Türkçe mesaj! ""Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?"

Yıldız isimden Türkçe mesaj! ""Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?"

Balotelli'nin yeni adresi Türkiye!

Balotelli'nin yeni adresi Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atalanta'da forma giyen 19 yaşındaki Rinaldi hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Sampdoria'da 3 futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi

Kulüpten flaş açıklama! 3 futbolcu korona...

Torino, bir futbolcularının koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı

İtalyan kulübü üzen haberi verdi!

Paulo Dybala'nın son testinin negatif sonuçlandığını açıkladı

Koronavirüs test sonucu açıklandı!

Totti'den Cengiz Ünder'e mesaj!

Totti'den Cengiz Ünder'e mesaj!

Mario Balotelli'den dayak iddialarına yanıt

Balotelli'den "dayak yedi" iddialarına yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.