Atalanta'da forma giyen 19 yaşındaki Rinaldi hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle zor durumda olan futbolda bir kötü haber daha geldi. İtalya'da Atalanta forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrea Rinaldi, hayatını kaybetti.

3 gün önce beyin anevrizması yani beyindeki kan damarlarının zayıflamasıyla bir balon gibi genişlemesi ve yırtılması nedeniyle hemen yoğun bakıma alınan Rinaldi, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Andrea Rinaldi'nin vefat haberi ailesi tarafından duyuruldu. Atalanta'nın genç oyuncusu bu sezon Serie D takımlarından Legnano AC'de kiralık oynuyordu.