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Atalanta'da Skrtel gitti, Kjaer geldi

İTALYA HABERLERİ  | 02.09.2019 17:45 | Son Güncelleme

Serie A takımlarından Atalanta, Slovak stoper Martin Skrtel'in sözleşmesini feshettiğini yerine Danimarkalı defans oyuncusu Simon Kjaer'nın kiralık olarak kadroya dahil edildiğini bildirdi.

Atalanta'da Skrtel gitti, Kjaer geldi

Serie A’da geçen sezonu 3. sırada bitirerek, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanan mavi-siyahlı kulüp, bugün yaptığı iki açıklamada, bir defans oyuncusunu gönderdiğini, bir diğerini ise transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak stoper Martin Skrtel ile 1 yıllık anlaşma sağlayan ancak, bugün kısa bir açıklamayla Skrtel'in sözleşmesinin feshedildiğini duyuran Atalanta, Skrtel’in yerine bir dönem yine Fenerbahçe’de forma giyen Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer’nın kadroya katıldığını belirtti.

Mavi-siyahlı kulüp, 30 yaşındaki Danimarkalı stoperin İspanya’nın Sevilla takımından 1 yıllık kiralandığını kaydetti.

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Martin Skrtel simon kjaer atalanta

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