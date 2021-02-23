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Atalanta'lı Willy Ta Bi hayatını kaybetti

23.02.2021 21:40 | Son Güncelleme:
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Atalanta'lı Willy Ta Bi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Willy Ta Bi, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Genç oyuncunun bir süredir karaciğerindeki tümörle mücadele ettiği belirtildi.

Serie A'da Şampiyonlar Ligi vizesi alma mücadelesi veren Atalanta genç oyuncusu Willy Ta Bi'den gelen haberle yasa boğuldu.

Bir süredir karaciğerindeki tümörle mücadele eden 21 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiği ifade edildi. Fildişi Sahilli oyuncunun ölümünün kulüpte büyük bir üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Futbol dünyasından çok sayıda kulüp ve kurum sosyal medya mesajlarıyla Atalanta'nın üzüntüsünü paylaştı.


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