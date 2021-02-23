Atalanta'lı Willy Ta Bi hayatını kaybetti

Serie A'da Şampiyonlar Ligi vizesi alma mücadelesi veren Atalanta genç oyuncusu Willy Ta Bi'den gelen haberle yasa boğuldu.

Bir süredir karaciğerindeki tümörle mücadele eden 21 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiği ifade edildi. Fildişi Sahilli oyuncunun ölümünün kulüpte büyük bir üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Futbol dünyasından çok sayıda kulüp ve kurum sosyal medya mesajlarıyla Atalanta'nın üzüntüsünü paylaştı.

Partecipiamo con profonda commozione al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Campione d’Italia Primavera nel 2019, ha visto il suo sogno interrompersi troppo presto… Ciao Willy, riposa in pace. pic.twitter.com/YutGf9CwzC — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 23, 2021



