Ataları gibi kuru üzüm ve ekmeğe talim ettiler

Pamukkale ilçesinde bulunan Raşit Özkardeşler Ortaokulu’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Okulda bir günlüğüne kantin kapatılıp, öğrencilere Çanakkale Savaşı’nda askerlerimizin yediği yemekler verildi. Küçük poşetler içerisinde kuru üzüm ve iki parça ekmek konulup, öğrencilere askerlerin o dönemde ne yaşadıkları anlatılmaya çalışıldı. Öğrenciler ayrıca, aynı poşetleri yaptıkları sokak röportajında vatandaşlara da verip akşama poşet içerisindeki kuru üzüm ve iki parça ekmekle yetinmeleri istendi. Öğrenciler yaptıkları röportajlarda, vatandaşlara Çanakkale ruhunu anlatırken renkli görüntüler ortaya çıktı.

"ÇANAKKALE'DE ZORLUKLARLA KARŞILAŞMIŞLAR, YEMEKLERİ ÇOK AZ KALMIŞ"

Sokak röportajını yapan ve askerlerin yediği öğünle öğle yemeğini yiyen Tuğçe Göçen isimli öğrenci, “104 yıl önce Çanakkale’de şehit olan dedelerimizi unutmayacağız. Onları rahmetle anıyoruz ve unutturmayacağız. Biz bu öğünle aslında doyamayız. O zamanlarda Çanakkale’de zorluklarla karşılaşmışlar, yemekleri çok az kalmış. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale'mizi ve bu vatanı kurtarmışlar, bize çok güzel bir memleket vermişler” dedi. Naz Erdağ isimli öğrenci ise, Mehmetçiğin yediği öğünleri sayarak, “Sabah, üzüm hoşafı, öğle yemeği yok ve akşam sadece kuru ekmek. Bunlarla yetiniyorlardı” diye konuştu.