Mynet Trend

Ataları gibi kuru üzüm ve ekmeğe talim ettiler

Atakan Yorulmaz Atakan Yorulmaz
GÜNDEM  | 18.03.2019 14:07 | Son Güncelleme

Denizli’de bir ortaokulda Çanakkale Savaşı’nın yıl dönümünde, okul kantini kapatılıp öğrencilere öğün olarak savaşta Türk askerinin yediği kuru üzüm ve iki parça ekmek verildi. Küçük bir poşet içerisindeki öğünle öğle yemeğini yiyen öğrenciler, aynı öğünü yaptıkları sokak röportajında vatandaşlara da verip bu öğünle doyup doyamayacaklarını sordu.

Ataları gibi kuru üzüm ve ekmeğe talim ettiler

Pamukkale ilçesinde bulunan Raşit Özkardeşler Ortaokulu’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Okulda bir günlüğüne kantin kapatılıp, öğrencilere Çanakkale Savaşı’nda askerlerimizin yediği yemekler verildi. Küçük poşetler içerisinde kuru üzüm ve iki parça ekmek konulup, öğrencilere askerlerin o dönemde ne yaşadıkları anlatılmaya çalışıldı. Öğrenciler ayrıca, aynı poşetleri yaptıkları sokak röportajında vatandaşlara da verip akşama poşet içerisindeki kuru üzüm ve iki parça ekmekle yetinmeleri istendi. Öğrenciler yaptıkları röportajlarda, vatandaşlara Çanakkale ruhunu anlatırken renkli görüntüler ortaya çıktı.

AW651922_01

"ÇANAKKALE'DE ZORLUKLARLA KARŞILAŞMIŞLAR, YEMEKLERİ ÇOK AZ KALMIŞ"

Sokak röportajını yapan ve askerlerin yediği öğünle öğle yemeğini yiyen Tuğçe Göçen isimli öğrenci, “104 yıl önce Çanakkale’de şehit olan dedelerimizi unutmayacağız. Onları rahmetle anıyoruz ve unutturmayacağız. Biz bu öğünle aslında doyamayız. O zamanlarda Çanakkale’de zorluklarla karşılaşmışlar, yemekleri çok az kalmış. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale'mizi ve bu vatanı kurtarmışlar, bize çok güzel bir memleket vermişler” dedi. Naz Erdağ isimli öğrenci ise, Mehmetçiğin yediği öğünleri sayarak, “Sabah, üzüm hoşafı, öğle yemeği yok ve akşam sadece kuru ekmek. Bunlarla yetiniyorlardı” diye konuştu.

AW651922_03

"ONLARIN NELER ÇEKTİĞİNİ YAŞAYARAK ÖĞRENMELERİNİ İSTEDİK"

Öğrencilere Çanakkale ruhunu aşılamak istediklerini aktaran Okul Müdürü Erkan Çaka, “Etkinliğimiz Çanakkale gezimizle başladı. Gezide yer alan öğrencilerimizle birlikte halk röportajları yaptık. Aynı öğrencilerimizle, Çanakkale şehitlerimizin o dönemde karınlarını doyurmaya çalıştığı yiyeceklerden bir öğün belirledik ve tüm gün boyunca bu öğünlerle karınlarını doyuracaklar. Bir nebze olsun yaparak ve yaşayarak öğrenilmeli, onların neler çektiğini kendileri de yaşayarak öğrenmelerini sağlamak istedik” şeklinde konuştu.

AW651922_04

"SOSYAL MEDYA İLGİSİNİ YARARLI HALE GETİRMEYE ÇALIŞTIK"

Projeden sorumlu öğretmen Oğuz Bilgiç ise öğrencilerin sosyal medyaya olan ilgilerini yararlı hale getirebilmek ve vatandaşların Çanakkale Şehitlerini unutmamaları amacıyla böyle bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Öte yandan öğrencilerin yaptığı sokak röportajlarında birbirinden farklı cevaplar gelirken vatandaşların büyük bir çoğunluğu bu yemeklerle bir öğününü geçiremeyeceğini belirtti.

İHA

PARTNERSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyetiSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti
Futbolcu taraftara cinsel organını gösterdi!Futbolcu taraftara cinsel organını gösterdi!
İstiklal Caddesi'nde hayrete düşüren an!İstiklal Caddesi'nde hayrete düşüren an!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli çanakkale savaşı Pamukkale

En Çok Okunan Trend Haberler

Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı için açıklama

Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı için açıklama

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

1977'den beri tek tek yazdı, ümidi kalmayınca vazgeçti

1977'den beri tek tek yazdı, ümidi kalmayınca vazgeçti

İstiklal Caddesi'nde hayrete düşüren an!

İstiklal Caddesi'nde hayrete düşüren an!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yeni evli genç kadın hayatının şokunu yaşadı

Yeni evli genç kadın hayatının şokunu yaşadı

Saatlerce isimleri okunsun diye beklediler!

Saatlerce isimleri okunsun diye beklediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Futbolcu taraftara cinsel organını gösterdi!

Futbolcu taraftara cinsel organını gösterdi!

İstiklal Caddesi'nde hayrete düşüren an!

İstiklal Caddesi'nde hayrete düşüren an!

Kanınız donacak! 4 aylık eşini öldürüp saatlerce aracının bagajında gezdirdi!

Her detayı korkunç! 4 aylık eşine yaptıkları kan dondurdu!

Zonguldak'ta mide bulandıran olay! Engelli kadının evine zorla girip cinsel istismarda bulundular!

Komşuları engelli kadının çığlıklarına koştu! 4 erkek zorla...

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu!

Survivor’da 2 yeni yarışmacı!

Diyarbakır’da bahçe duvarı çöktü, 3 kadın ölümden kıl payı kurtuldu

3 kadın yürürken duvar bir anda...İnanılmaz anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.