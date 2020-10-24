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Ataol Behramoğlu isyan etti: Bana ait değil! Ataol Behramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ataol Behramoğlu sözleri

24.10.2020 12:14 | Son Güncelleme:
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Ataol Behramoğlu isyan etti: Bana ait değil! Ataol Behramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ataol Behramoğlu sözleri

Sosyal medyada Ataol Behramoğlu imzası ile paylaşılan sözlere usta yazar sonunda isyan etti. Kendisine ait olmayan sözleri paylaşan sosyal medya kullanıcılarına “Bu söz bana ait değil” diyerek yanıt veren usta yazar, bazı kullanıcıları inandıramadı. Peki, Ataol Behramoğlu kimdir? Ataol Behramoğlu kaç yaşında, nereli? İşte Ataol Behramoğlu hayatı ve sözleri…

Ataol Behramoğlu son olarak kendi imzasıyla paylaşılan ancak kendine ait olmayan sözlere verdiği tepkiyle gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcılarının kendi imzasıyla paylaştığı sözlere “Bu söz bana ait” değil diyerek cevap veren Behramoğlu, bazı kullanıcıları ise buna inandıramadı. Sonunda usta yazar çareyi toplu olarak bir tweet atmakta buldu. Şimdi ise usta yazar araştırılmaya başlandı. Peki, Ataol Behramoğlu kaç yaşında? Ataol Behramoğlu nereli? İşte Ataol Behramoğlu hayatı ile ilgili tüm detaylar...

“BU SÖZ BANA AİT DEĞİL”

Daha önce Can Yücel ve Aşık Veysel gibi çok sayıda önemli isme mal edilen sosyal medya sözlerine bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada ünlü isimlerin kendi sözleriymiş gibi paylaşılan sözler furyasından bu kez de usta yazar Ataol Behramoğlu nasibini aldı. Behramoğlu kendine ait olmayan her sözün altına “Bu söz bana ait değil” yazsana da bazı kullanıcıları buna inandıramadı ve bazı kullanıcılardan “Yanlışınız var Sayın Behramoğlu, bu söz size ait” ve “Hayır size ait araştırmanızı öneririm” gibi tepkiler aldı.

Bu durumdan rahatsız olduğunu belli eden usta yazar son olarak Twitter hesabından Ataol Behramoğlu sözleri diye paylaşılan yazılarla alakalı; “Benim Öğrendim ki adıyla alt alta dizilen sözlerle bir ilgim yok. Lütfen bu saçmalık tekrar edip durmasın. Anne gezindiğin bağ diye başlayan bir başka saçmalık var. Onunla da ilgim yok.” şeklinde bir tweet attı. Sosyal medyadaki bu bilgi kirliliğinin ise ne zaman sona ereceği bilinmiyor.

ATAOL BEHRAMOĞLU KİMDİR?

13 Nisan 1942 doğumlu olan yazar, şu anda 78 yaşında. Yazar, şair, çevirmen ve edebiyatçı olan Behramoğlu Çatalca doğumlu. Azerbaycan kökenli olan ailesinin soyadı Gürus olduğu için usta isim ilk şiirlerinde takma isim olarak Ataol Gürus adını kullandı. Ailesi ise sonrasında soyadlarını Behramoğlu olarak değiştirdi. Behramoğlu 1966 senesinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi’nde Rus Dili ve Edebiyatı’nı bitirdi. Yükseköğrenimi esnasında ise Dost, Evrim, Ataç ve Yapraklar gibi şiirleri dergilerde çıktı ve şair dikkatleri üstüne çekmeye başladı. İlk şiir kitabı olan Bir Ermeni General ise 1965 yılında basıldı.

Papirüs, Yeni Dergi, Yeni Gerçek, Halkın Dostları ve Şiir Sanatı dergilerinde çıkan şiirleriyle gerçek şiir kimliğini oluşturan ünlü yazarın Halkın Dostları Dergisi 12 Mart askeri muhtırasından sonra kapatıldı. Behramoğlu’nun İsmet Özel ile yakın dostluğu biliniyordu. 1970’ten 1972’ye kadar Paris ve Londra’da yaşayan Behramoğlu Paris’te Pablo Neruda ve Louis Aragon ile tanıştı. Burada çeşitli çalışmalar yapan Behramoğlu, daha sonra Moskova’ya giderek Rus Edebiyatı üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. 1974 yılında Türkiye’ye dönen yazar, dramaturg olarak çalıştı.

2003 yılında İstanbul Üniversitesi’nde doçent olan ünlü isim, 2009 yılında da Beykent Üniversitesi’nde profesör olarak öğretim üyeliğine devam etti. Şu anda İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğretim kadrosunda olan yazar, Cumhuriyet gazetesinde de köşe yazarlığı yapıyor. Ataol Behramoğlu şiirleri arasında İyi Bir Yurttaş Aranıyor, Sevgilimsin, Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var, Bir Gün Mutlaka, Aşk İki Kişiliktir ve Okyanusla İlk Karşılaşma bulunuyor. Ataol Behramoğlu eserleri arasında Mutlu ol Nazım adlı oyun, Başka Gökler Altında gezi yazısı kitabı ve Çehov Bütün Oyunları gibi önemli eserleri de yer alıyor.

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