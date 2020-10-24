Ataol Behramoğlu isyan etti: Bana ait değil! Ataol Behramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ataol Behramoğlu sözleri

Ataol Behramoğlu son olarak kendi imzasıyla paylaşılan ancak kendine ait olmayan sözlere verdiği tepkiyle gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcılarının kendi imzasıyla paylaştığı sözlere “Bu söz bana ait” değil diyerek cevap veren Behramoğlu, bazı kullanıcıları ise buna inandıramadı. Sonunda usta yazar çareyi toplu olarak bir tweet atmakta buldu. Şimdi ise usta yazar araştırılmaya başlandı. Peki, Ataol Behramoğlu kaç yaşında? Ataol Behramoğlu nereli? İşte Ataol Behramoğlu hayatı ile ilgili tüm detaylar... “BU SÖZ BANA AİT DEĞİL” Daha önce Can Yücel ve Aşık Veysel gibi çok sayıda önemli isme mal edilen sosyal medya sözlerine bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada ünlü isimlerin kendi sözleriymiş gibi paylaşılan sözler furyasından bu kez de usta yazar Ataol Behramoğlu nasibini aldı. Behramoğlu kendine ait olmayan her sözün altına “Bu söz bana ait değil” yazsana da bazı kullanıcıları buna inandıramadı ve bazı kullanıcılardan “Yanlışınız var Sayın Behramoğlu, bu söz size ait” ve “Hayır size ait araştırmanızı öneririm” gibi tepkiler aldı.

Bu durumdan rahatsız olduğunu belli eden usta yazar son olarak Twitter hesabından Ataol Behramoğlu sözleri diye paylaşılan yazılarla alakalı; “Benim Öğrendim ki adıyla alt alta dizilen sözlerle bir ilgim yok. Lütfen bu saçmalık tekrar edip durmasın. Anne gezindiğin bağ diye başlayan bir başka saçmalık var. Onunla da ilgim yok.” şeklinde bir tweet attı. Sosyal medyadaki bu bilgi kirliliğinin ise ne zaman sona ereceği bilinmiyor. Benim Öğrendim ki adıyla alt alta dizilen sözlerle bir ilgim yok. Lütfen bu saçmalık tekrar edip durmasın. Anne gezindiğin bağ diye başlayan bir başka saçmalık var. Onunla da ilgim yok. — Ataol Behramoğlu (@A_Behramoglu) October 23, 2020 ATAOL BEHRAMOĞLU KİMDİR? 13 Nisan 1942 doğumlu olan yazar, şu anda 78 yaşında. Yazar, şair, çevirmen ve edebiyatçı olan Behramoğlu Çatalca doğumlu. Azerbaycan kökenli olan ailesinin soyadı Gürus olduğu için usta isim ilk şiirlerinde takma isim olarak Ataol Gürus adını kullandı. Ailesi ise sonrasında soyadlarını Behramoğlu olarak değiştirdi. Behramoğlu 1966 senesinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi’nde Rus Dili ve Edebiyatı’nı bitirdi. Yükseköğrenimi esnasında ise Dost, Evrim, Ataç ve Yapraklar gibi şiirleri dergilerde çıktı ve şair dikkatleri üstüne çekmeye başladı. İlk şiir kitabı olan Bir Ermeni General ise 1965 yılında basıldı.