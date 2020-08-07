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Atarlı Sözler: Okuyana mesaj veren cümleler

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Karşınızdaki kişiye kızdığınızda veya kırıldığınızda söyleyebileceğiniz en güzel atarlı sözleri sizler için derledik. İşte okuyana gerekli mesajı ileten atarlı sözler:

Atarlı Sözler: Okuyana mesaj veren cümleler

İçindekiler

  • En Atarlı Sözler
  • Kısa Atarlı Sözler
  • Şekilli Atarlı Sözler
  • Sevgiliye Atarlı Sözler
  • Komik Atarlı Sözler
  • Akrabaya Atarlı Sözler

Atarlı giderli konuşmayı günlük hayatımızda çok seviyoruz. Günlük hayatta sık olarak kullanılan "atar" kelimesi, ani çıkışları olan kişiler için kullanılır. Argoda ise kısaca "artistlik yapma" anlamında kullanılan kelimedir. Ani sinirlenmelerde atarlı sözleri kullanmak oldukça hoşumuza gitse de siz siz olun kalp kırmamaya dikkat edin.

En Atarlı Sözler

İşte sizler için derlediğimiz en atarlı sözler...

  • Yanımda bir kişilik yer var, ama ne yazık ki o kişilik sende yok!

  • Herkese kardeş deme, güneşli günde herkes yanındadır. Önemli olan, fırtınalı havalarda yanında olmaktır.

  • Doğruluğumun kıymetini bilmeyene çok güzel yanlış olurum.

  • Sensiz yaşayamam diyenlerin dualarını kabul et ya rabbim!

  • Bir gün herkes gibi olmadığımı anlayacaksın, işte o zaman sen herkes gibi olacaksın...

  • Kül kadar etkisi olmayanların, kendilerini ateş gibi görmelerine hastayım.

  • Ben kendi içimde kopardım kıyameti, bundan sonra yaşatırım cehennemi...

  • Silah çekildikten sonra, mermiler kimseye saygı göstermez.

  • Sigara gibi olacaksın bu hayatta... Üzerinde öldürür yazacak ama vazgeçilmez olacaksın.

  • Bir kez yalanını yakaladığın insanın, bin kez doğrusunu sorgularsın.

  • Mum kadar ışığı olmayanı, güneş yerine koymaktı bizim hatamız.

  • El üstünde tutulmak için, illaki tabuta mı girmek lazım.

  • Benim de elimden tutan olmadı. Herkes düştüğü gibi kalksın.

  • Bazılarına birkaç beden büyük geliyormuş sözlerim. Sorun yok, seneye de giydiririm.

    • Kısa Atarlı Sözler

    Şimdi yazımıza tanınmış kişilerin söylediği, kısa atarlı söz örnekleri ile devam ediyoruz.

    • Para bizim ancak kıyafetimizi değiştirir. Kişiliğimizi değil... (Yılmaz Güney)

    • Sizi bilmem ama, ben pişmanlık duyabilen insanları seviyorum. Pişkinlik ne kadar ucuzsa, utanç o kadar değerli çünkü...(Elif Şafak)

    • Yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir adamın omzuna ağır gelir. (Nazım Hikmet)

    • Uğraşamam dünümle ve dünümdekilerle, ben yarına bakarım yanımdakilerle... (Cemal Süreyya)

    • Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atılıncaya kadardır. (Che Guevara)

    • Kötülükler mermer üzerine, iyilikler kum üzerine yazılır. (Aristo)

    • Aptallığın başlıca alametleri şunlardır: Lüzumsuz konuşmak, tanımadan güvenmek, sebepsiz darılmak. (Mm. Roland)

    • Sevmek, zenginleşmek, çoğalmak demektir. Sadece paylaşılmayan acılar bizi yıkabilir. (Cemil Meriç)

  • Topraktan geldik toprağa gideceğiz. Önemli olan çamurlaşmamak. (Mevlana)

  • Büyüklük, kuvvetli olmaya değil; kuvvetini doğru yolda harcamaya bağlıdır. (Çiçero)

  • Bir insanın yüzündeki ifade, sırtındaki elbiseden önemlidir. (Dale Carnegie)

  • Hevesin gırtlağında kalır da, sırtına vuran çıkmaz. İşte yalnızlık böyledir. (Kahraman Tazeoğlu)

  • Seveceksen, yalnız kalınca aklına geleni değil, hiç aklından çıkmayanı seveceksin. ( Can Yücel)

  • Benimle başkasının arasında kaldıysan onu seç! Çünkü beni gerçekten sevseydin seçenek yapmazdın. (Ayşe Kulin)

  • Geçer elbet efendim. Bazısı deler geçer, bazısı parçalar geçer, bazısı teğet geçer; ama mutlaka geçer. (Oğuz Atay)

    • Şekilli Atarlı Sözler

    Sevgiliye, dosta, arkadaşa söylenebilecek ve gerekli mesajı karşı tarafa iletecek şekilli atarlı sözler...

    • Karanlığı seviyoruz diye herkes kendini yıldız sanmasın.

    • Attan indiysem, yürürüm. Eşek ile işim olmaz.

    • Bazı kadınlara para değil, zaman harcamanız lazım.

    • Bir ömür boyu seninleyim desen de istemem artık. Çünkü sen rüzgarın coşturduğu bir toz bulutusun. Bugün bana esersin, yarın ellere.

    • İdam sehpasında hapşuran mahkuma, çok yaşa demek gibiydi hayallerimiz.

    • Menfaatiniz nereyse, kıbleniz o taraf olmuş.

  • Merak etme, gülüşlerimi alacak kadar pahalı değil senin kaliten.

  • Nefes alamayacak kadar bencil olduğumda öğrendim, bencil olmayı.

  • Seni kaybettiğime üzülmüyorum, hani derler ya cana geleceğine mala gelsin.

  • Rüzgar ne kadar çok eserse essin, kayadan alacağı sadece tozdur.

  • Kalabalıkta yapılan giderin tenhada özrü olmaz.

  • Acıtıyor değil mi? En önemsediğin tarafından sevilmemek.

  • Ağır konuştuysam, sustuklarıma sayarsın.

  • Senin yazmışlığın kadar, benim silmişliğim var.

  • Resmin yakınlaştırınca kalitesinin düşmesi gibi, bazı insanların da tanıdıkça kalitesi düşüyor.

    • Sevgiliye Atarlı Sözler

    Sevgiliye söylenmiş en atarlı sözleri sizler için hazırladık.

    • Biz gözlerine bakmaya bile kıyamazken millet öpüşmeyi aşk sanıyor.

    • İnsan vücudu bıçak yarasından ibarettir. Dostlar bıçağı sırttan saplar, sevdiği ise kalbinden...

    • Bazen kendime soruyorum... Neden vazgeçmiyorsun? diye. Sonra da cevaplıyorum kendimi. "Nefes almaktan vazgeçebilir misin?"diye...

    • Uzaktan adam gibi görünüyorsun ama yakından tanıyınca aslında adamlıktan uzaksın belli...

    • Kalbin kömür karası olduktan sonra sen dünya güzeli olsan ne olur.

    • Tatlı dilli olmaktan vazgeçtim. Sonra her yerden yılan çıkıyor.

  • İnsanların da yan etkileri vardır. Bazıları baş döndürür. bazıları ise mide bulandırır.

  • Şimdiki boşvermişliğim, bir zamanlar çok önemsediğimdendir.

  • Kötü olan ben değildim, sen iyi birini hak etmiyordun.

  • Ey eski sevgili, otomatik kapı gibisin. Yüreğine kimin girip çıktığı belli değil.

  • Bazı insanların içinde ne olduğunu görmek için, kırmak gerekir.

  • Ya sevmediğin seni sever, ya da sevdiğinle arana kader girer. Hayat işte.

  • Sadece bekleyenler bilir, bütün bekleyişlerin boşuna olduğunu.

  • Bir dilde adam gibi söyleyemedikten sonra, yüz dilde seni seviyorum desen ne fayda.

  • Hayallerim yok benim. Hayırlısı oldun dediğim gün hepsinden vazgeçtim.

  • İhtiyaçların bitene kadar değil, ölümüne kadar sevmelisin.

    • Komik Atarlı Sözler

    Bu bölümde ise sizler için "atar yaparken" aynı zamanda güldüren bu sözleri hazırladık.

    • Seninle hayatımı karartacağıma, giderim tek başıma ışığımı yakarım.

    • Hep hayret etmişimdir bazı insanların dışının çok güzel olup içinin mide bulandırıcı olmasına.

    • Hangi küresel ısınma eritebilir aramızdaki buz dağını...

    • Değer vermek artık sadece sayısal işlemlerde işe yarıyor. Maalesef gerçek.

  • Ey sevgili! Özlemin kaç promil alkol içeriyor.

  • Benim demir param senin kadar bozuk değil.

  • Bizim üstümüze yıkılan hayallerimiz var, bazılarının ise denize karşı villaları.

  • En çok da benim yokluğumda gülemez demişsin ona güldüm.

    • Akrabaya Atarlı Sözler

    Akraba vardır, kendinizi evinizde gibi huzurda hissedersiniz. Akraba vardır gördüğünüz zaman kendinizi düşman görmüş gibi hissedersiniz. Sizler için görünce kendimizi kötü hissettiğimiz, her fırsatta arkadan konuşan akrabaya atarlı sözler listesi hazırladık.

    • Konuşmaya tenezzül etmediğim akrabalar beni susturduğunu sanıyor.

    • Vefasız akrabaya gitme, onlar yıkık bir köprüdür.

    • Bana delikanlı akraba ayakları yapmayın, tartıya koysam gram etmezsiniz.

    • Bilemezsin kim dost kim düşman. Bazen en yakın akraban olur seni arkandan vuran.

    • Candan bir dost, senin gibi on bin akrabaya bedeldir.

    • Bazı akrabalar yaptıklarıyla küçülüp, sözleriyle büyümeye çalışıyor. Ama olmuyor, tutmuyor.

    • Gözümden düşüp hiç bir değeri kalmayanlara sonsuz teşekkürler. İyi iş çıkardınız.

    • Aslında insanların gerçek yüzleri ortadadır. Sadece bakmakta ve anlamakta geç kalırsın.

    • En zor düşmanlık, akraba düşmanlığıdır.
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