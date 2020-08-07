Atarlı Sözler: Okuyana mesaj veren cümleler

Sigara gibi olacaksın bu hayatta... Üzerinde öldürür yazacak ama vazgeçilmez olacaksın.

Ben kendi içimde kopardım kıyameti, bundan sonra yaşatırım cehennemi...

Kül kadar etkisi olmayanların, kendilerini ateş gibi görmelerine hastayım.

Bir gün herkes gibi olmadığımı anlayacaksın, işte o zaman sen herkes gibi olacaksın...

Herkese kardeş deme, güneşli günde herkes yanındadır. Önemli olan, fırtınalı havalarda yanında olmaktır.

Yanımda bir kişilik yer var, ama ne yazık ki o kişilik sende yok!

İşte sizler için derlediğimiz en atarlı sözler...

Atarlı giderli konuşmayı günlük hayatımızda çok seviyoruz. Günlük hayatta sık olarak kullanılan "atar" kelimesi, ani çıkışları olan kişiler için kullanılır. Argoda ise kısaca "artistlik yapma" anlamında kullanılan kelimedir. Ani sinirlenmelerde atarlı sözleri kullanmak oldukça hoşumuza gitse de siz siz olun kalp kırmamaya dikkat edin.

Sevmek, zenginleşmek, çoğalmak demektir. Sadece paylaşılmayan acılar bizi yıkabilir. (Cemil Meriç)

Uğraşamam dünümle ve dünümdekilerle, ben yarına bakarım yanımdakilerle... (Cemal Süreyya)

Yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir adamın omzuna ağır gelir. (Nazım Hikmet)

Sizi bilmem ama, ben pişmanlık duyabilen insanları seviyorum. Pişkinlik ne kadar ucuzsa, utanç o kadar değerli çünkü...(Elif Şafak)

Para bizim ancak kıyafetimizi değiştirir. Kişiliğimizi değil... (Yılmaz Güney)

Benim de elimden tutan olmadı. Herkes düştüğü gibi kalksın.

El üstünde tutulmak için, illaki tabuta mı girmek lazım.

Mum kadar ışığı olmayanı, güneş yerine koymaktı bizim hatamız.

Bir kez yalanını yakaladığın insanın, bin kez doğrusunu sorgularsın.

Bir ömür boyu seninleyim desen de istemem artık. Çünkü sen rüzgarın coşturduğu bir toz bulutusun. Bugün bana esersin, yarın ellere.

Bazı kadınlara para değil, zaman harcamanız lazım.

Attan indiysem, yürürüm. Eşek ile işim olmaz.

Karanlığı seviyoruz diye herkes kendini yıldız sanmasın.

Benimle başkasının arasında kaldıysan onu seç! Çünkü beni gerçekten sevseydin seçenek yapmazdın. (Ayşe Kulin)

Seveceksen, yalnız kalınca aklına geleni değil, hiç aklından çıkmayanı seveceksin. ( Can Yücel)

Kalbin kömür karası olduktan sonra sen dünya güzeli olsan ne olur.

Uzaktan adam gibi görünüyorsun ama yakından tanıyınca aslında adamlıktan uzaksın belli...

Bazen kendime soruyorum... Neden vazgeçmiyorsun? diye. Sonra da cevaplıyorum kendimi. "Nefes almaktan vazgeçebilir misin?"diye...

Biz gözlerine bakmaya bile kıyamazken millet öpüşmeyi aşk sanıyor.

Sevgiliye söylenmiş en atarlı sözleri sizler için hazırladık.

Senin yazmışlığın kadar, benim silmişliğim var.

Acıtıyor değil mi? En önemsediğin tarafından sevilmemek.

Kalabalıkta yapılan giderin tenhada özrü olmaz.

Rüzgar ne kadar çok eserse essin, kayadan alacağı sadece tozdur.

Seni kaybettiğime üzülmüyorum, hani derler ya cana geleceğine mala gelsin.

Merak etme, gülüşlerimi alacak kadar pahalı değil senin kaliten.

İnsanların da yan etkileri vardır. Bazıları baş döndürür. bazıları ise mide bulandırır.

Şimdiki boşvermişliğim, bir zamanlar çok önemsediğimdendir.

Kötü olan ben değildim, sen iyi birini hak etmiyordun.

Ey eski sevgili, otomatik kapı gibisin. Yüreğine kimin girip çıktığı belli değil.

Bazı insanların içinde ne olduğunu görmek için, kırmak gerekir.

Ya sevmediğin seni sever, ya da sevdiğinle arana kader girer. Hayat işte.

Sadece bekleyenler bilir, bütün bekleyişlerin boşuna olduğunu.

Bir dilde adam gibi söyleyemedikten sonra, yüz dilde seni seviyorum desen ne fayda.

Hayallerim yok benim. Hayırlısı oldun dediğim gün hepsinden vazgeçtim.

İhtiyaçların bitene kadar değil, ölümüne kadar sevmelisin.

Komik Atarlı Sözler

Bu bölümde ise sizler için "atar yaparken" aynı zamanda güldüren bu sözleri hazırladık.