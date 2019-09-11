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Ataşehir'deki Tüyler ürperten taksici cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 11.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir'de taksici 63 yaşındaki Aziz Kahraman dövülerek öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Tüyler ürperten cinayetin görüntülerinde, 2 kişi tarafından defalarca tekme ve tokatlarla feci şekilde dövülen yaşlı adamın aldığı darbeler üzerine yere yığıldığı ve saldırganların olay yerinden kaçtığı görülüyor. Taksici Kahraman, yerde can çekişirken, bir vatandaşın o sırada ambulansa ulaşma anları ise yürekleri parçaladı.

Ataşehir’de 23 Şubat 2019 tarihinde müşterisinin aracına kusması sonucu taksi şoförü Aziz Kahraman ile müşterileri arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 63 yaşındaki Aziz Kahraman dövülerek öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Metin Karahancı ve Yakup İgrek “kasten öldürme” suçundan tutuklanırken, Mehmet Eyidoğan ise

MÜEBBETLERİ İSTENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Metin Karahancı, Yakup İgrek ve Mehmet Eyidoğan’ın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

ATAŞEHİR4

DEFALARCA YUMRUKLANDI

Taksici Aziz Kahraman’ın müşterileri tarafından darp edilerek öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Aziz Kahraman’ın önce tekmelenerek yere düştüğü, ayağa kalkan yaşlı adamı 2 kişinin defalarca yumrukladığı ve hırpaladığı görülüyor. Aldığı darbeler üzerine tekrar yere düşen adamın tekmelenerek darp edildiği yer alıyor. Bu sırada yoldan geçen bir adamın olayı engellemeye çalıştığı ancak saldırganların yaşlı adamı dövmeye devam ettikleri görülüyor.

Aziz Kahraman’ın eğildiği sırada saldırganlardan birinin Kahraman’ın yüzüne tekme attığının yer aldığı görüntülerde, Kahraman’ın başını tutarak park halindeki bir aracın arkasına geçtiği, yardım etmek için kişinin telefonla ambulansı aradığı, bu sırada yere yatan yaşlı adamın can çekiştiği görülüyor. Bir süre sonra gelen ambulansın Kahraman’ı alarak hastaneye kaldırdığı, şüphelilerin ise olay yerinden ayrıldığı yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir taksici cinayeti

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Allah belanızı versin inş en ağır cezayı alırsınız
63 yasındaki adama 3 kişi saldırıyorsunuz he 3 ünüde koyacan bi odaya beyzbol sopasıyla bama güme girecen yaklasık 20 dakikalık seans yeter. sonra otur ölüsünü seyret hesabi
yaşlı bir insana bunları yapanlar inşallah en ağır cezayı alır ! o adam ihtiyacı olmasa gece yarıları İstanbul gibi bir ilde taksicilik yapmaz. delikanlı olsaydınız arabasını pislettiğiniz adama yardım ederdiniz !
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