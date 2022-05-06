YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ataşehir'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Ataşehir'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

06.05.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayın ardından kaçan koca ise kısa süre sonra suç aletiyle yakalandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Örnek Mahallesi'nde İsmet İnönü Parkı'nda T.K. ile kocası S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından karısı T.K'yi bıçakla yaralayan zanlı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, şüpheli S.K'yi olay yerine yakın bir yerde suçta kullandığı bıçakla yakaladı.

Ağır yaralanan kadın ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli koca T.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayda hayatını kaybeden S.K'nın anlaşmazlık yaşadığı eşiyle bir süredir ayrı yaşadığı ve kardeşinin evinde kaldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindiKapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindi
Diyarbakır'da bayram ve sonrasında hava destekli trafik denetimiDiyarbakır'da bayram ve sonrasında hava destekli trafik denetimi
İran'dan Ağrı'ya motosikletle uyuşturucu getiren şüpheli yakalandıİran'dan Ağrı'ya motosikletle uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet polis Ataşehir

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Mayıs Cuma

İmsak
04:08
Sabah
05:49
Öğle
13:06
İkindi
16:58
Akşam
20:12
Yatsı
21:46
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Her yerde onu arıyorlar! “Onu bulmalıyız”

Her yerde onu arıyorlar! “Onu bulmalıyız”

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Sinekler gerçeği ortaya çıkardı! Cesedi tuvalette sakladı

Sinekler gerçeği ortaya çıkardı! Cesedi tuvalette sakladı

İtirafı olay oldu! “Bir kadına aşık oldum, kocamdan...”

İtirafı olay oldu! “Bir kadına aşık oldum, kocamdan...”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.