Ataşehir'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Örnek Mahallesi'nde İsmet İnönü Parkı'nda T.K. ile kocası S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından karısı T.K'yi bıçakla yaralayan zanlı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, şüpheli S.K'yi olay yerine yakın bir yerde suçta kullandığı bıçakla yakaladı.

Ağır yaralanan kadın ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli koca T.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayda hayatını kaybeden S.K'nın anlaşmazlık yaşadığı eşiyle bir süredir ayrı yaşadığı ve kardeşinin evinde kaldığı öğrenildi.

