Atatürk dizisi iptal edildi, Disney Plus'a tepki yağdı! Ermeni haber sayfasından skandal paylaşım

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yayına başlayan Disney Plus platformu Aras Bulut İynemli’nin başrolünü üstlendiği Atatürk dizisini duyurmuştu. Platform 2023 yılı içerisinde dizinin yayınlanacağını açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir kararla yerli içeriklerini kaldıran platform, gelen tepkiler üzerine ise Atatürk dizisini yayınlayacağını duyurmuştu. 2023 yılı içerisinde seyirciyle buluşmaya hazırlanan diziyle ilgili tepki çeken bir karar alındı.

DISNEY'DE YAYINLANMAYACAK

Dizinin Disney Plus'ta yayınlanmayacağı, Fox TV ekranlarında ve ardından ise sinemada seyirciyle buluşacağı ortaya çıktı. Disney'in ise skandal kararı Ermeni lobisinin baskılarıyla aldığı iddia edildi.

"YAYINI İPTAL ETME KARARININ..."

İptal kararının ardından ise Twitter'daki bir Ermeni haber sayfası tepki çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Disney+'ın Atatürk dizisini iptal etme kararı aldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 29 Ekim 2023'te yayınlanması planlanan altı bölümlük bir dizi olan yayını duyurmasına ve Emma Wattson'ın kadrosu dahil 8 Milyon Dolar harcadığı bildirilmesine rağmen, platform akıllıca onu yayınlamamayı seçti. Yapımcılığını Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen Disney Plus'ın üstlendiği dizi, şimdi sinema filmine dönüştürülerek 3 Kasım'da sadece Türk sinemalarında gösterilecek. Dizinin platformdaki yayınını iptal etme kararının, Ermeni cemaatinden gelen baskı ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) taleplerinden etkilendiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Disney Plus'ın Atatürk dizisi için geri adım atması sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları platforma tepki yağdırdı.



