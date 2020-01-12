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  4. Atatürk’e hakaret eden Tuğçe Kazaz hakkında suç duyurusu!

Atatürk’e hakaret eden Tuğçe Kazaz hakkında suç duyurusu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden eski model Tuğçe Kazaz'a tepki yağıyor. Son olarak Ceza ve Engelli Hakları Uzmanı avukat Turgay Özcan, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Tuğçe Kazaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Atatürk’e hakaret eden Tuğçe Kazaz hakkında suç duyurusu!

Tuğçe Kazaz’ın Youtube’ta yayımlanan bir videoda, “Kemalizm ile arasına mesafe koyamayan Allah ile arasına mesafe koyar” sözü yargıya taşındı. Avukat Turgay Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden Tuğçe Kazaz hakkında, “5816 sayılı kanuna muhalefet, halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

  • Tuğçe Kazaz hakkında suç duyurusunda bulundum. Dava sonucunda da haklılığım kabul gördüğünde, Tuğçe’den alacağımız avukatlık ücreti ile Sosyal sorumluluk adına SOKAK HAYVANLARINA YARDIMDA BULUNMAYA KARAR VERDİM!! (Sonucunu buradan paylaşacağım.)

tugce-kazaz-suc-duyurusu-twitter

Avukat Turgay Özcan, savcılığa verdiği dilekçede Tuğçe Kazaz’la ilgili şu ifadelere yer verdi:

  • Şüpheli tüm ülkede tanınan eski bir mankendir. 2001 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik Yarışmasında birinci seçilerek ünlü olmuş, din değiştirmesiyle gündeme gelmiştir.

  • Son dönemde ise Atatürk ve onun hatırası üzerinden sansasyonel beyanlarda bulunarak gündeme geleme çabasındadır. Şüpheli cumhuriyetin değerlerini ayaklar altına almış, çağdaş yaşamı ahlaksızlık olarak nitelemiştir.

  • Ne Kemalizm bir dindir, ne de Atatürk ilah. Kazaz beyanlarıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve Atatürk’ün manevi hatırasına sistemli olarak hakaret ettiği ortadadır.

  • Atatürk’ü İslam düşmanı olarak niteleyerek insanların dini duygularını da istismar eden şüpheli bundan faydalanarak Atatürk karşıtlığını körüklemeye çalışmaktadır. Bu nedenle şikayette bulunmak zaruri olmuştur.
    • Tuğçe Kazaz'dan Mustafa Kemal Atatürk hakkında skandal sözlerTuğçe Kazaz'dan Mustafa Kemal Atatürk hakkında skandal sözler

    TUĞÇE KAZAZ NE DEMİŞTİ?

    Sık sık din değiştirmesiyle gündeme gelen eski model Tuğçe Kazaz, şu skandal cümleleri kullanmıştı:

    "Kemalizm ile arasına mesafe koyamayan Allah ile arasına mesafe koyar. Adam esti gürledi, ondan sonra adam şöyle, adam böyle, adam seçilmiş, neredeyse ilahlaştırma sürecine gidecek bir hale dönüştürüldü.

    Cumhuriyet’le birlikte Osmanlı’dan kalan miras ortadan kaldırıldı. Bunun da tam aksi getirildi ve yayıldı. Yani ahlak mı vardı ahlaksızlık getirildi, din mi vardı dinsizlik getirildi, inanç mı vardı inançsızlık getirildi. Olan bu. Ondan sonra Kemalistler doğru. Bugün dokunabilir misin Atatürk’e? Dokunamazsın adamın kutsalı…"

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    Okuyucu Yorumları 8 yorum
    Yav se Yav sanene kime hakaret etmişse etmiş babanın oğlumu
    Atatürk bu ülkeye medeniyeti getirmiştir . Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmıştır.Herkes inandığı dine inanmakta özgür inanmayanda inanmaya özgürdür.Kimseye zorlama yapılmaz. Tuğçe hanım eğer arabistanda doğsa idi bırak din drğiştirmeyi erkek içine çıkamazdı
    avukat değilmisiniz para hesabını önceden yapmışsın
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