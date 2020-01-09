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  4. Tuğçe Kazaz'dan Mustafa Kemal Atatürk hakkında skandal sözler

Tuğçe Kazaz'dan Mustafa Kemal Atatürk hakkında skandal sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:43 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen eski model Tuğçe Kazaz Atatürk hakkındaki skandal açıklamalarıyla gündemde... Tuğçe Kazaz'ın açıklamalarına sosyal medyada eleştiri yağıyor.

Sık sık din değiştirmesiyle gündeme gelen eski model Tuğçe Kazaz son açıklamasıyla şoke etti. Kazaz'ın YouTube kanalına 12 Aralık’ta yüklediği videodaki sözleri sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

Tuğçe Kazaz açıklamasında Cumhuriyet’in kurucu değerlerine ve Atatürk ilkelerine çirkin sözler etti.

Kazaz açıklamasında şu skandal cümlelere yer ve verdi: “Kemalizm ile arasına mesafe koyamayan Allah ile arasına mesafe koyar. Adam esti gürledi, ondan sonra adam şöyle, adam böyle, adam seçilmiş, neredeyse ilahlaştırma sürecine gidecek bir hale dönüştürüldü.

Cumhuriyet’le birlikte Osmanlı’dan kalan miras ortadan kaldırıldı. Bunun da tam aksi getirildi ve yayıldı. Yani ahlak mı vardı ahlaksızlık getirildi, din mi vardı dinsizlik getirildi, inanç mı vardı inançsızlık getirildi. Olan bu. Ondan sonra Kemalistler doğru. Bugün dokunabilir misin Atatürk’e? Dokunamazsın adamın kutsalı..."

Tuğçe Kazaz'ın bu skandal açıklamaları sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Kazaz'a bu açıklamaları sonrası eleştiri yağıyor.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
adamsın kız doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar ama olsun sen doğru bildiğini söyle helal olsun...
dinimize küfür eden müslüman olsa gündeme gelmek için yapmayacağı yok
Bu Yahudi'nin akıl sağlığı yerinde mi .ne söylediğinin farkında ama kurnazlık yapıyor
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