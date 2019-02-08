Atatürk'e ikram edilen ekmeği 100 yıl sonra yeniden üretti

Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği Sivas Şube Başkanı ve lokanta işletmecisi İshak Kaan Usta, 1919'da Sivas Kongresi döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ikram edilen ekmeği yeniden yaptı. Kendisini Sivas'ın turizm elçisi olarak tanıtan Usta, yöreye özgü olarak yetiştirilen 'zeron' türü buğdayı ilaç ve gübre koymadan yeniden yetiştirdi. Kara değirmende öğüttüğü undan hazırladığı hamuru ekşi mayayla birleştirerek 100 yıl önceki ekmeği yeniden üretti.

Doğal probiyotik olan ekmeğin hazmının kolay olduğunu ve bayatlamadığını ifade eden Usta Bu fikir Sivas'ın yemek kültürünün derin olduğunu biliyoruz. 'Bunu nasıl tanıtabiliriz' dedik. Sivas'ın da yakın tarihten uzak tarihe doğru serüvenini başlattık. Dedik ki, en yakın tarihte 4 Eylül Kongremiz var. Sivas kadim bir şehir, Cumhuriyetin doğduğu yer. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşa ve Milli Mücadele Heyeti ne yemiş diye araştırdık. Ekmeğin de en uzak tarihten bu tarafa kadim bir yüceliği var. Biz de ekmekten başlamaya karar verdik. Sivasımızın zeron buğdayından kendi öğüttüğümüz buğdaydan ekşi mayayla yaptık. Milli Mücadele döneminde Heyet-i Temsiliye üyelerine bunlar ikram edilmiş. Özelliği tam buğdaylı bir ekmek. Biz bunu hiçbir katkı maddesi yapmadan, unumuzun içerisine ilaç koymadan, gübre atmadan doğal yöntemlerle ürettik. Doğal probiyotik diyebiliriz, hazmı kolaylaştırıyor, yemesi güzel ve bayatlamıyor ekmeğimiz dedi.