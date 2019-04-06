Atatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdı

Saat 16:11 itibariyle radara yansıyan görüntü dikkat çekti.Radar da Atatürk Havalimanı çevresinde uçak hareketliliği görülmezken, İstanbul Havalimanı'na uçakların iniş için yaklaşma yaptığı kayıtlara yansıdı. İstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların hangi ilçelerin üzerinden geçerek yaklaşma yaptığı da radar da gözlendi. (DHA)
Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı
'Komünist Başkan' göreve böyle başladı!
Bu yöntem el kırışıklıklarına bile son veriyor!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
Ve detaylar belli oldu! Başlıyor...
5 kişiden birinde görülüyor! Meğer çözüm için 4 dakika yetiyormuş
O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum