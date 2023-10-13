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Atatürk rolüyle çok konuşulan Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği bakın neymiş! Duyanlar çok şaşırdı

13.10.2023 11:57 | Son Güncelleme:
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Dijital yayın platformu Disney Plus, Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı Atatürk dizisini yayınlamama kararı almıştı. Sinemalarda vizyona girecek olan dizinin afişi yayınlandı. Büyük ses getiren afiş ile birlikte Aras Bulut İynemli hakkında araştırmalar da hız kazandı. Başarılı oyunculuğu dikkat çeken ünlü ismin asıl mesleğini duyanlar çok şaşırdı.

Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan Aras Bulut İynemli şimdilerde Dijital yayın platformu Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk dizisiyle gündemde. Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla dikkat çeken ünlü ismin asıl mesleği ortaya çıktı. İynemli'nin gerçek mesleğini duyanlar çok şaşırdı.

Aras Bulut İynemli; bu zamana kadar rol aldığı 7. Koğuştaki Mucize, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Maral: En Güzel Hikayem, İçerde, Çukur ve Çarpışma gibi başarılı projelerde canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazındı.

Aras Bulut İynemli 1

Ağabeyi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısı olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesinde Uçak Mühendisliği okumuştur. Oyunculuk hayali ağır basan İynemli uçak mühendisliği bölümüne ağırlık vermemiş.

Aras Bulut İynemli 2

İlk olarak reklamlarda oynamaya başlayan İynemli, bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur.

Aras Bulut İynemli 3

Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde "Mete Akarsu" karakterine hayat verdi. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

Aras Bulut İynemli 4

2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye'de gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolünü oynamıştır.

Aras Bulut İynemli 5

2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile "Tamam mıyız?" adlı filmde başrol oynamıştır.

Aras Bulut İynemli 6

Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli "İhsan" karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir. 2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır.

Aras Bulut İynemli 7

2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan İçerde adlı dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Bu dizide "Mert Karadağ/Umut Yılmaz" karakterlerine hayat vermiştir.

Aras Bulut İynemli 8

2017-2021 yıllarında Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı adlı başrol karakteri canlandırdı. 2019 yılında 7. Koğuştaki Mucize adlı sinema filminde "Memo" karakterine hayat verdi.

Aras Bulut İynemli 10

Aras Bulut İynemli 9

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