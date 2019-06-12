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Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

okan.akin okan.akin
HABER  | 12.06.2019 22:49 | Son Güncelleme

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk’ün Amasya’ya gelişi birebir canlandırıldı.

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk’ün Amasya’ya gelişi bire bir canlandırıldı. Canlandırmaya göre, Atatürk’ün 12 Haziran 1919’da bundan tam 100 yıl önce olduğu gibi Amasya Culüstepe’de Müftü Teyfik Efendi ve arkadaşları tarafından karşılandı. Müftü Teyfik Efendi, Mustafa Kemal Paşa’yı karşılayarak, “Hoş geldiniz bütün Amasya emrinizdedir. Gazanız mübarek olsun” dedi.

ATATT

Canlandırmada Mustafa Kemal Paşa da, “Birlikte kazanacağız Müftü Efendi. Aziz Amasyalılar, Padişah ve Hükümet itilaf devletlerinin elinde esir vaziyettedir. Memleket elden gitmek üzeredir. Bu kötü vaziyete çare bulmak için sizlerle işbirliği yapmaya geldim. Tüm gayretlerimizle çalışacağız” dedi.

500 METRELİK DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Ardından canlandırmada Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler Cülus Tepe’den Yavuz Selim Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşte 500 metrelik dev Türk bayrağı açıldı.

ATATURK

Yavuz Selim Meydanındaki kortej yerli ve yabancı halk dansçılarının geçişinin ardından 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivalinin resmi açılışı yapıldı. Açılışın ardından bastıran sağanak yağış ile program kapalı alanda devam etti.

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Amasya Genelgesi Amasya

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