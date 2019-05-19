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Atatürk'ün temsil eden bayrak karaya çıkartıldı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 19.05.2019 09:06 | Son Güncelleme

19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak üzere Samsun’a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi’nde Atatürk’ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, asker tarafından karaya çıkarıldı.

Atatürk'ün temsil eden bayrak karaya çıkartıldı

19 Mayıs kutlamaları, sabah 07.30’da Atatürk Anıtı’nda başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Vali Osman Kaymak, anı defterini imzaladı. Anıttaki törenin arından Tütün İskelesi’ndeki tören alanına geçildi.

Deniz ve kara askerleri, 19 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadele’yi başlatmak üzere karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, izci kıyafetli öğrenciler arasında değişimin yapılmasından sonra Samsun Valiliği tören alanına götürüldü.

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Vali Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, "Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir’ diyerek Samsun’a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur" dedi.

Törene ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
19 mayıs 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

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