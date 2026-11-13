Makedonya'da geceleri ortaya çıkıp kasabaya iniyorlar! Bahçe ve ekinlere zarar veriyorlar: "OHAL ilan edilsin"

Kuzey Makedonya'nın kuzeydoğusunda yer alan Kriva Palanka sakinlerinin başı, geceleri ortaya çıkan başıboş ineklerle dertte. Sayıları 1.000'i aşan inekler kasaba çevresinde bulunan tepelerden inerek bahçelere ve ekinlere zarar veriyor.
Bölge sakinleri uzun zamandır süren bu durumdan şikayetçi durumda. Yerel halk, yetkilileri harekete geçmeye çağırmak için protestolar düzenlemeye başladı.
Kriva Palanka Belediye Başkanı, sorunun çözülebilmesi için Başbakan'dan belediyede 30 günlük olağanüstü hal ilan etmesini istiyor .
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