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Makedonya'da geceleri ortaya çıkıp kasabaya iniyorlar! Bahçe ve ekinlere zarar veriyorlar: "OHAL ilan edilsin"

Kuzey Makedonya'da bir kasabada bulunan halkın başı yıllardır başıboş ineklerle dertte. Geceleri ortaya çıkan inekler, bahçeleri tahrip ediyor, ekinleri yiyor. Kasabanın belediye başkanı ise OHAL ilan edilmesini istiyor.

Makedonya'da geceleri ortaya çıkıp kasabaya iniyorlar! Bahçe ve ekinlere zarar veriyorlar: "OHAL ilan edilsin"
Recep Demircan

Kuzey Makedonya'nın kuzeydoğusunda yer alan Kriva Palanka sakinlerinin başı, geceleri ortaya çıkan başıboş ineklerle dertte. Sayıları 1.000'i aşan inekler kasaba çevresinde bulunan tepelerden inerek bahçelere ve ekinlere zarar veriyor.

Makedonya da geceleri ortaya çıkıp kasabaya iniyorlar! Bahçe ve ekinlere zarar veriyorlar: "OHAL ilan edilsin" 1

PROTESTOLAR BAŞLADI

Bölge sakinleri uzun zamandır süren bu durumdan şikayetçi durumda. Yerel halk, yetkilileri harekete geçmeye çağırmak için protestolar düzenlemeye başladı.

"OHAL İLAN EDİN"

Kriva Palanka Belediye Başkanı, sorunun çözülebilmesi için Başbakan'dan belediyede 30 günlük olağanüstü hal ilan etmesini istiyor .

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Makedonya
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