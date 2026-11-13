Rusya'da 'gizemli hastalık' paniği! Dikkat çeken 'Vietnam' detayı: Bu semptomlar görüldü

Rusya'da yeni bir pandemi korkusu baş gösterdi. Vietnam'ın popüler tatil kenti Nha Trang'ı ziyaret eden tatilcilerin tanımlanamayan bir virüs nedeniyle ciddi şekilde hastalanmaya başlamasının ardından sağlık yetkililerinin acil bir soruşturma başlattığı öne sürüldü.

HASTALARDA BU SEMPTOMLAR GÖRÜLDÜ

Virüse yakalanan hastalarda, yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, burun akıntısı ve haftalarca sürebileceği belirtilen ağır bir öksürük semptomlar arasında yer alıyor.

KESİN TEŞHİS KONULAMIYOR

Daily Star'da yer alan habere göre Vietnamlı doktorların kesin bir teşhis koymakta zorlandıkları ve hastaların yatağa bağlı kaldığı bildiriliyor. Doktorlar hastalığı belirsiz bir şekilde "yaygın bir grip virüsü" olarak tanımlıyorlar.

VEBA PANİĞİ YAŞANMIŞTI

Bu son sağlık endişesi, Rusya'nın Irkutsk'taki bir veba araştırma enstitüsünde çalışan bir laboratuvar görevlisinin ani ölümü ve sonrasında başlatılan salgın iddialarının ardından sadece beş hafta sonra ortaya çıktı.