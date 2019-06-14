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Ateizm derneği, Queen şarkısını marş yapıyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 14.06.2019 09:25 | Son Güncelleme

Ateizm Derneği, kuruluşlarının 5. yılında hazırlanacak bir 'Ateist Marşı' için söz yazacak adaylar aradığını açıkladı.

Ateizm derneği, Queen şarkısını marş yapıyor!

Ateizm Derneği tarafından yapılan açıklamada, 5. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak 'Ateist marşı sözlerini' aradığını açıkladı.

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Queen'in Bohemian Rhapsody şarkısının müziğini marş olarak kullanacağını söyleyen dernek, şarkıya Türkçe söz yazacak adayları arıyor.

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