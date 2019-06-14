Ateizm derneği, Queen şarkısını marş yapıyor!

Ateizm Derneği tarafından yapılan açıklamada, 5. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak 'Ateist marşı sözlerini' aradığını açıkladı.
Queen'in Bohemian Rhapsody şarkısının müziğini marş olarak kullanacağını söyleyen dernek, şarkıya Türkçe söz yazacak adayları arıyor.
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