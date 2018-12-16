TREND

'Ateş Çemberi'ndeki' yanardağ faaliyete geçti!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 16.12.2018 09:55 | Son Güncelleme

Endonezya'da Sulawesi Adası'ndaki Soputan Yanardağı faaliyete geçti.

'Ateş Çemberi'ndeki' yanardağ faaliyete geçti!

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, adanın Kuzey Sulawesi eyaletinde yer alan Soputan Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda, yanardağdan püsküren kül ve dumanın 3 bin metreye kadar ulaştığını belirtti.

Bölge civarında yaşayan halkın şu an için tahliyesine gerek olmadığını aktaran Nugroho, krateri çevreleyen 4 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısında bulundu.

Öte yandan yanardağdan çıkan kül ve dumanın, bölgedeki uçuşlar için bir engel taşımadığı bildirildi.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

endonezya

Kaynak: AA

PARTNERYılmaz Erdoğan ne kadar nafaka ödeyecek?Yılmaz Erdoğan ne kadar nafaka ödeyecek?
Bugüne kadar bulanan en büyük elmas!Bugüne kadar bulanan en büyük elmas!
'Vah Ti'ye ait! Tam 4 bin 400 yıllık'Vah Ti'ye ait! Tam 4 bin 400 yıllık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yanardağ soputan yanardağı Sulawesi adası Endonezya

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Kendisini mutlu eden erkeğe servetini feda edecek ama bir şartı var!

Kendisini mutlu eden erkeğe servetini feda edecek ama bir şartı var!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Müslüman olan kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Sevgilisinin kocası eve gelince çıplak halde pencereden atladı!

Sevgilisinin kocası eve gelince çıplak halde pencereden atladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bugüne kadar bulanan en büyük elmas!

Bugüne kadar bulanan en büyük elmas!

Mısır'da 4 bin 400 yıllık mezar bulundu

'Vah Ti'ye ait! Tam 4 bin 400 yıllık

Eskort kadınla anlaştı, eve götürdü! Sonrası korkunç

Eskort kadını eve götürdü, yapmadığını bırakmadı!

Kalçasıyla yatak ve sandalye kırdı! Daha da büyütmek istiyor

Kalçasıyla yatak ve sandalye kırdı! Daha da büyütmek istiyor

ABD'de gözaltına alınan Maria Butina, ajan olduğunu kabul etti

Maria Butina, Rus ajanı olduğunu itiraf etti

Demir çubuklar işçiye saplandı!

Demir çubuklar işçiye saplandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.