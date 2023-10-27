ATEŞ KUŞLARI 28. BÖLÜM İZLE! Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı? Son bölüm özeti

Ateş Kuşları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ve Erdem Şanlı gibi isimleri bir araya getirdi. ATV'nin cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan dizisi Ateş Kuşları, yeni bölümü ile büyük bir heyecanla bekleniyor. Gülayşe ve Barbaros'un neler yaşayacağı dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Heyecanın iyice arttığı Ateş Kuşları 28. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. İşteAteş Kuşları 28. bölüm detayları ve ATV yayın akışı...

ATEŞ KUŞLARI 27. BÖLÜM ÖZETİ

Ölmek için yaşamış birinin elinden ölümü çekip alırsanız ne olur? Kara, yaşaması için ona bir sebep vermek isteyen Gülayşe'nin uzattığı eli, tutacak mı? Kara, Köksüzler'in yüreğinde bıraktığı yarası hala kanasa da şimdi içinde Ali'den bir parça taşır. Ve sonunda ondan aldıkları canı zorla geri veren kardeşleriyle yüzleşir. Bu hesaplaşma geleceğe dair umut verir ancak 23 yıllık yaranın izinin geçmesi ne kadar sürer?

ATEŞ KUŞLARI 28. BÖLÜM İZLE!

Ateş Kuşları bir kez daha aynı imtihanla sınanıyor. Gülayşe, müebbetle suçlanan Zıpkın ve daha önce onun yüzünden terk edilen Kara arasından hangisini kurtarmayı seçecek? Yoksa Köksüzler'in en küçüğü bu çıkmaza farklı bir çözüm mü getirecek? Hüma; Kara'dan, Zıpkın da hapishaneden kurtulunca artık aralarında hiçbir engel kalmaz. Onlar birbirlerine kavuşurken, Sare hissettiği bu kırgınlığa bir ad koyabilecek mi? Peki Zıpkın, Sare'yle paylaştıklarını bir anda unutabilecek mi?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı





