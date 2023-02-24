Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları nerede çekiliyor? İşte 24 Şubat Atv yayın akışı

Ateş Kuşları, başrollerinde Görkem Sevindik, Hande Soral Demirci ve İlayda Alişan gibi oyuncuların olduğu Atv’nin en yeni yapımıdır. Dizinin ilk bölümü 13 Ocak’ta yayınlandı. Sokak çocuğu olmaktan Ateş Kuşları’na dönüşme hikayesinin anlatıldığı dizinin yeni bölümü araştırılıyor. Sabit, Zıpkın, Gülayşe, Mercan ve Ali’nin hikayesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor. Peki Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları nerede çekiliyor?

ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Ateş Kuşları dizisi bu akşam 5. Bölümü ile ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de ATV ekranlarından izlenebilecek.

Ateş Kuşları son bölümünde, yuvaları kül olan köksüzler, evsiz kalıp başladıkları noktaya yani sokaklara geri dönerler. Ali bu sefer de ailesini sokaktan kurtarabilmek için elinden geleni yapmaya çalışır. Zıpkın ise Gülayşe'nin çektiklerine dayanamaz ve geçmişteki sırların açığa çıkması için Mercan'ı Ayüboğlu köşküne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu bulur.

ATEŞ KUŞLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ateş Kuşları dizisi İstanbul’da çekiliyor. Dizinin çöplükte geçen sahneleri İstanbul'un Şile, Beykoz, Beyoğlu ve Eminönü ilçelerinde çekilmektedir.

24 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

02:25 Kuruluş Osman

04:55 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Bir Küçük Gün Işığı

. 16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

23:30 Kuruluş Osman



