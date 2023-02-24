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Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları nerede çekiliyor? İşte 24 Şubat Atv yayın akışı

24.02.2023 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları, ATV’nin son dönemdeki en çok izlenen yapımlarından biri oldu. Dizi daha yeni başlamış olmasına rağmen reyting sıralamasında oldukça üstlerde yer alıyor. Kendilerine ‘Köksüzler’ diyen 5 sokak çocuğunun hikayesini anlatan Ateş Kuşları dizisi, izleyicilerden geçer not almayı başardı. Deprem nedeniyle yayınına ara verilen dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları nerede çekiliyor? İşte 24 Şubat Atv yayın akışı

Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları nerede çekiliyor? İşte 24 Şubat Atv yayın akışı

Ateş Kuşları, başrollerinde Görkem Sevindik, Hande Soral Demirci ve İlayda Alişan gibi oyuncuların olduğu Atv’nin en yeni yapımıdır. Dizinin ilk bölümü 13 Ocak’ta yayınlandı. Sokak çocuğu olmaktan Ateş Kuşları’na dönüşme hikayesinin anlatıldığı dizinin yeni bölümü araştırılıyor. Sabit, Zıpkın, Gülayşe, Mercan ve Ali’nin hikayesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor. Peki Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları nerede çekiliyor?

ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Ateş Kuşları dizisi bu akşam 5. Bölümü ile ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de ATV ekranlarından izlenebilecek.

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Ateş Kuşları son bölümünde, yuvaları kül olan köksüzler, evsiz kalıp başladıkları noktaya yani sokaklara geri dönerler. Ali bu sefer de ailesini sokaktan kurtarabilmek için elinden geleni yapmaya çalışır. Zıpkın ise Gülayşe'nin çektiklerine dayanamaz ve geçmişteki sırların açığa çıkması için Mercan'ı Ayüboğlu köşküne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu bulur.

ATEŞ KUŞLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ateş Kuşları dizisi İstanbul’da çekiliyor. Dizinin çöplükte geçen sahneleri İstanbul'un Şile, Beykoz, Beyoğlu ve Eminönü ilçelerinde çekilmektedir.

24 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

02:25 Kuruluş Osman
04:55 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Bir Küçük Gün Işığı
. 16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
23:30 Kuruluş Osman

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