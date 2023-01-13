Bozdağ Film imzasıyla atv'de ekrana gelecek olan Ateş Kuşları dizisi bu akşam yayın hayatına merhana diyecek. Sokak çocuklarının etkileyici hikayesini konu edinen dizide oyuncuların kim olduğu araştırılmaya başlandı. Ateş Kuşları'nda Hande Soral'ın çocukluğunu kim canlandırıyor? Ateş Kuşları Mercan kaç yaşında, kimin kızı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte yeni diziye dair tüm ayrıntılar...

ATEŞ KUŞLARI'NDA HANDE SORAL'IN ÇOCUKLUĞUNU KİM CANLANDIRIYOR?

Ateş Kuşları dizisinde Hande Soral Mercan karakterine hayat veriyor. Hande Soral'ın çocukluğunu ise Almira Tuana Albay canlandırıyor.

ATEŞ KUŞLARI'NIN MERCAN'I ALMİRA TUANA ALBAY KİMDİR?

Çocuk oyuncu Almira Tuana Albay 2012 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokul öğrencisidir. Almira Tuana Albay, oyunculuğa 2022 yılında başladı. Aynı yıl içerisinde önce Bir Dilek Tut filminde Lara karakterini, sonra Kusursuz Kiracı dizisinde bir çocuk karakterine hayat verdi.

