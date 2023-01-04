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Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kimler? Hande Soral'lı diziden etkileyici afiş

04.01.2023 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olan Ateş Kuşları dizisinin ilk afişi yayınlandı. Farklı hikayesi ve görkemli oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi hakkında ise araştırmalar hız kazandı. Peki, Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler...

Ateş Kuşları ne zaman başlayacak? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kimler? Hande Soral'lı diziden etkileyici afiş

Bozdağ Film imzasıyla atv'de ekrana gelmeye hazırlanan Ateş Kuşları dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Sıcak ve samimi dünyasıyla çok konuşulacak olan dizisinin yayınlanan afişi sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı. Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

ATEŞ KUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları dizisi çok yakında Atv'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

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ATEŞ KUŞLARI KONUSU NE?

Ateş Kuşları dizisinin konusu ise şöyle; Riva yakınlarında derme çatma bir işletme: Ateş Kuşları Mola Yeri. Yazın tatilcilere köfte ekmek satıp araba yıkama hizmeti veriyorlar, kışın kamyonculara çorba verip lastikçi işletiyorlar. Beş kardeş, gece gündüz çalışıp geçinmeye çalışıyorlar. Ama gerçekte bu aile çok büyük bir sır saklıyor. Çocukluklarından beri bir cinayetin gölgesinde yaşıyorlar, sırlarını ve çok bağlı oldukları ailelerini korumaya çalışıyorlar.

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Onlar aslında kardeş değil, kendilerine Köksüzler diyen beş sokak çocuğu. Kimlikleri bile yok. Onları dilendiren dilenci çetesinin reisinden kaçmışlar, yıllarca sokağı ev, göğü çatı bilerek hayatta kalmaya çalışmışlar. Ama şimdi, çok zor şartlarda kurdukları mütevazı hayatları tehdit altında. Ateş Kuşları, gözbebekleri Gülayşe'lerinin mutluluğuyla tüm ailenin yıkımı arasında bir seçim yapmak zorundalar…

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

Ateş Kuşları dizisinin başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik üstlenirken kadroda Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Erdem Şanlı ve Emir Çubukçu gibi başarılı isimler yer alıyor.

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Hande Soral İlayda Alişan sosyal medya ele

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