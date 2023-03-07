Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan takipçisine sert çıktı! 'Böyle bir anı hatırlamıyorum'

Atv'de yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin başrol oyuncusu İlayda Alişan ile Nejat İşler'in başrolü paylaştığı İyi Adamın 10 Günü filmi geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayınlandı.

Başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu, sosyal medyada kendisini eleştiren bir kullanıcıya verdiği cevapla gündem oldu.

"BOYKOT EDECEĞİM"

Alişan yeni filmi “İyi Adamın 10 Günü' ile ilgili atılan Kadıköy’de bu kadının köpeğini korkuttum diye bana ruh hastası dediği için izlemeyerek boykot edeceğim.” şeklindeki tweeti paylaştı.

"İYİ Kİ DEMİŞİM"

Güzel oyuncu, "Böyle bir anı hatırlamıyorum ama dediysem de İYİ Kİ demişim. Sen kimsin de benim köpeğimi korkutuyorsun?” diyerek tweet’i atana tepki gösterdi.



