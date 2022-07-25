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Ateş Yağmuru (Skyfire) filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Ateş Yağmuru (Skyfire) filmi ne zaman çekildi?

25.07.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında vizyonda giren Çin yapımı aksiyon filmi Ateş Yağmuru filmi bu akşam TV de ilk kez yayınlanacak. Filmi merak eden film severler Ateş Yağmuru (Skyfire) hakkındaki merak edilen detayları araştırmaya başladı. Filmin müziğini Simon West yönetirken, film müziği Pınar Toprak'a ait. Peki, Ateş Yağmuru (Skyfire) filmi nerede ve ne zaman çekildi? Ateş Yğmuru (Skyfire) filmi konusu nedir, oyuncuları kim? İşte detaylar...

Ateş Yağmuru (Skyfire) filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Ateş Yağmuru (Skyfire) filmi ne zaman çekildi?

Başrollerinde; Bee Rogers ve Alive Rietveld gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Ateş Yağmuru bu akşam TV'de ekranlara gelecek. Filmi ilgiyle takip eden sinemaseverler Ateş Yağmuru filmine ilişkin " Ateş Yağmuru (Skyfire) filmi nerede ve ne zaman çekildi? Ateş Yğmuru (Skyfire) filmi konusu nedir, oyuncuları kim?" sorularını araştırmaya başladı. Ateş Yağmuru (Skyfire) hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

ATEŞ YAĞMURU (SKYFİRE) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tianhuo Adası bir cennet kadar güzeldir; hatta insanlara, Pasifik kıyılarının dünyaca
ünlü volkanik kuşağında yani bir ateş çemberinde bulunduklarını unutturacak kadar...

Bölgede kurulan devasa otelin büyüme ve adanın turizme açılma planları devam ederken, diğer tarafta doğanın başka planları vardır. Adadaki volkan tüm haşmetiyle patlayıp, bu cenneti, yeryüzündeki en büyük cehenneme çevirdiğinde, orada olan herkes için zamana karşı ölümcül bir yarış başlayacaktır.

ATEŞ YAĞMURU (SKYFİRE) FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Alice Rietveld, Xueqi Wang, Bee Rogers

ATEŞ YAĞMURU (SKYFİRE) YAPIMI HANGİ YIL, TÜRÜ NEDİR?

Yapım Yılı : 2019

Tür : Aksiyon, Macera

Yönetmen : Simon West

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Anahtar Kelimeler:
film skyfire
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