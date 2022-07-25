Ateş Yağmuru (Skyfire) filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Ateş Yağmuru (Skyfire) filmi ne zaman çekildi?

Başrollerinde; Bee Rogers ve Alive Rietveld gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Ateş Yağmuru bu akşam TV'de ekranlara gelecek. Filmi ilgiyle takip eden sinemaseverler Ateş Yağmuru filmine ilişkin " Ateş Yağmuru (Skyfire) filmi nerede ve ne zaman çekildi? Ateş Yğmuru (Skyfire) filmi konusu nedir, oyuncuları kim?" sorularını araştırmaya başladı. Ateş Yağmuru (Skyfire) hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Tianhuo Adası bir cennet kadar güzeldir; hatta insanlara, Pasifik kıyılarının dünyaca
ünlü volkanik kuşağında yani bir ateş çemberinde bulunduklarını unutturacak kadar...
Bölgede kurulan devasa otelin büyüme ve adanın turizme açılma planları devam ederken, diğer tarafta doğanın başka planları vardır. Adadaki volkan tüm haşmetiyle patlayıp, bu cenneti, yeryüzündeki en büyük cehenneme çevirdiğinde, orada olan herkes için zamana karşı ölümcül bir yarış başlayacaktır.
Alice Rietveld, Xueqi Wang, Bee Rogers
Yapım Yılı : 2019
Tür : Aksiyon, Macera
Yönetmen : Simon West
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