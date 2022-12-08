Ateşli sahneleri gündemdeydi... Kuş Uçuşu'nun Aslı Tuna'sı Miray Daner sütyen-ceket kombiniyle dikkat çekti

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'la başrolünü paylaştığı 'Kuş Uçuşu' dizisinde rol alan ve ateşli sahneleriyle uzun süre gündemde olan Miray Daner tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le evleneceği iddia edilen oyuncunun, yeni tarzı hayranlarını ikiye böldü.

Denim ceket ve sütyen kombini yaparak saçlarını dağınık toplayan Miray Daner'in hayranlarının bir kısmı oyuncunun bu tarzını beğenmedi.

Beğenmeyenler ve beğenenlerin yorumlar kısmında buluştuğu paylaşımda şu yorumları öne çıktı: