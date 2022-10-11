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Ateşli sahneleri olay olmuştu! Seren Serengil'den 'Dünyayla Benim Aramda' hakkında bomba sözler

11.10.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil, Demet Özdemir Buğra Gülsoy'un başrollerinde oynadığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki ateşli sahneleri görünce şoke oldu. Sevişme sahnelerini başa aldığını söyleyen Serengil "Oğuzhan'ın suçu ne?" dedi.

Ateşli sahneleri olay olmuştu! Seren Serengil'den 'Dünyayla Benim Aramda' hakkında bomba sözler

Demet Özdemir, Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolünde olduğu Dünyayla Benim Aramda dizisi müstehcen sahneleriyle sık sık gündeme geliyordu. Hem mastürbasyon sahneleri hem de ateşli sevişme sahneleri dizide öne çıkıyordu.

Seren Serengil, Demet Özdemir Buğra Gülsoy'un başrollerinde oynadığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki sevişme sahneleriyle ilgili "Bir sevişme sahneleri var ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu kadar mı rol olamaz. Böyle bir şey olamaz. Görünce şunu başa al bir daha seyredelim dedim. Dublör mü kullandılar dedim o kadar yani. Şoka girdim, seyrederken utandım" dedi.

Dünyayla Benim Aramda dizisine Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri damga vurduDünyayla Benim Aramda dizisine Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri damga vurdu

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"OĞUZHAN'IN SUÇU NE?"

Seren Serengil konuşmasının devamında ise "Oğuzhan'ın suçu ne? Oğuzhan'ın annesi izliyor mu acaba?" dedi.

Ateşli sahneler konuşulmuştu! Dünyayla Benim Aramda dizisinde Hafsanur Sancaktutan'ın yataktaki sahnesi olay olduAteşli sahneler konuşulmuştu! Dünyayla Benim Aramda dizisinde Hafsanur Sancaktutan'ın yataktaki sahnesi olay oldu


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