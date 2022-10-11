Ateşli sahneleri olay olmuştu! Seren Serengil'den 'Dünyayla Benim Aramda' hakkında bomba sözler

Demet Özdemir, Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolünde olduğu Dünyayla Benim Aramda dizisi müstehcen sahneleriyle sık sık gündeme geliyordu. Hem mastürbasyon sahneleri hem de ateşli sevişme sahneleri dizide öne çıkıyordu.

Seren Serengil, Demet Özdemir Buğra Gülsoy'un başrollerinde oynadığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki sevişme sahneleriyle ilgili "Bir sevişme sahneleri var ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu kadar mı rol olamaz. Böyle bir şey olamaz. Görünce şunu başa al bir daha seyredelim dedim. Dublör mü kullandılar dedim o kadar yani. Şoka girdim, seyrederken utandım" dedi.

"OĞUZHAN'IN SUÇU NE?"

Seren Serengil konuşmasının devamında ise "Oğuzhan'ın suçu ne? Oğuzhan'ın annesi izliyor mu acaba?" dedi.



