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Athena Gökhan'ın Galatasaray sözleri olay oldu! "Saygı duymayacağım..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.06.2024 09:30
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Sanatçı Gökhan Özoğuz, verdiği bir konser sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan rekabete ilişkin konuştu. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Özoğuz, "Artık siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Athena Gökhan'ın Galatasaray sözleri olay oldu! "Saygı duymayacağım..."

Süper Lig'de tarihi bir sezon geride kalırken, Galatasaray 102 puanlık rekor ile şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe ise tarihinin en yüksek puanı olmasına rağmen topladığı 99 puanla ikinci oldu. Yaşanan rekabet, kulüp taraftarları ve yöneticileri arasında aylarca süren bir gerginliğe neden olurken, yaşanan tartışmalara sanatçı Gökhan Özoğuz da katıldı. Fenerbahçe için birçok marş seslendiren ve Fenerbahçeli kimliği ile bilinen Özoğuz, sahne aldığı bir mekanda Galatasaray'ı eleştirdi.

"SİYASETE ALET OLMUŞ TAKIMA SAYGI DUYMAYACAĞIM"

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Özoğuz, geçmişte ezeli rakibine saygı duyduğunu ancak artık siyasete alet olunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Takım, takım kültürü demektir. Biz Fenerbahçeli olarak, abimle birlikte Fenerbahçe semtinde büyüdük. Öyle bir kültür vardı ki, onun için biz sinirlendiğimizde küfür ederdik ama normalde Fenerbahçe kültüründe her zaman için rakip takıma saygı duymak vardı. Evvelden saygı duyardık ama ben hiçbir zaman siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım"

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