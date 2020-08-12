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Athletic Bilbao’da koronavirüs şoku

İSPANYA HABERLERİ  | 12.08.2020 16:34 | Son Güncelleme

İspanya kulübü Athletic Bilbao’da bugün yapılan Covid-19 testi sonrası 6 pozitif vaka tespit edildi.

Athletic Bilbao’da koronavirüs şoku

Athletic Bilbao Kulübü, oyuncu ve teknik ekibe yapılan testler sonucu 6 pozitif vakaya rastlandığı ve kişilerin evinde karantinaya girdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Sezon öncesi hazırlıklara başlamadan önce tüm oyuncular ve kulüp personeline Covid-19 testi uygulandı. Yapılan testler sonucu 6 pozitif sonuç görüldü. İlgili sağlık yetkililerine derhal haber verildi. Pozitif vakalar kendi evlerinde karantina altına alındı ve önümüzdeki hafta tekrar teste tabii tutulacak.
LaLiga tarafından belirlenen kurallara uygun olarak, ilki perşembe akşamı planlanan idman bireysel egzersizlerle başlayacak. Protokole uygun olarak, testi negatif çıkanlar cuma günü tekrar testten geçirilecek."

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