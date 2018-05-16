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Atiba Hutchinson, Göztepe'ye gidiyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.05.2018 18:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yaptığı teklifi reddeden Atiba Hutchinson'a Göztepe kanca attı. Atiba Hutchinson'ın Göztepe'ye gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Atiba Hutchinson, Göztepe'ye gidiyor!

Atiba ile 5 yıldır formasını giydiği Beşiktaş'ın yolları ayırıyor... Son maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kanadalı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Beşiktaş yönetimi, 35 yaşındaki orta saha oyuncusuna maç başı ücret karşılığında 1 yıllık mukavele teklif etti. Atiba'nın 2 yıllık anlaşma talebinde ısrar etmesi nedeniyle taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

GÖZTEPE KANCA ATTI
Beşiktaş ile anlaşamayan Atiba, eski hocası Tamer Tuna'nın yanına doğru gitmek için harekete geçti. Göztepe ile görüşmelere başlayan Atiba, anlaşma noktasına geldi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkan Atiba, 2 gol 2 asistlik bir katkı sağladı. 2013/14 sezonundan bu yana Beşiktaş'ta oynayan ve orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Atiba, bu sezon 2105 dakika sahada kaldı. Kanadalı oyuncunun sözleşmesi 2016 yazında 2 senelik uzatılmış ve 1 milyon euronun altındaki yıllık ücreti 1.3'e çekilmişti. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Atiba Hutchinson Beşiktaş Göztepe

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